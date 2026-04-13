Wetter auf Mallorca: Der Frühling nimmt schon wieder an Fahrt auf

Der Wetterumschwung auf Mallorca ist kurz und knackig ausgefallen. Nach einem kühlen und verregneten Sonntag bleiben die Temperaturen auch zum Start in die neue Woche niedrig. Der Trend zeigt aber schon wieder Richtung frühlingshafter Wärme. Gen Ende der Woche werden es 27 Grad.

Letztlich wird das Wetter am Montag nicht ganz so schlimm wie anfangs prognostiziert. Es bleibt zwar den ganzen Tag grau, der Regen hält sich aber in Grenzen. Die Regenwolken regnen nördlich der Insel herab. Es ist möglich, dass die Nordküste ein paar Tropfen abbekommt. Der Rest Mallorcas kann mit leichten Schauern dann und wann rechnen.

Die Höchsttemperaturen sind mit 15 bis 16 Grad recht niedrig. Besonders rund um Cala Ratjada im Nordosten Mallorcas weht ein stürmischer Wind aus nördlicher Richtung. An der Nord-, West- und Ostküste gilt die Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs. Die Wellen sollen bis zu vier Meter hoch werden.

Deutlich wärmer am Dienstag

Der hinter den Wolken versteckte Sonnenuntergang ist um 20.24 Uhr. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 6 bis 9 Grad. Sonnenaufgang ist am Dienstag um 7.13 Uhr. Die Sonnenstrahlen dringen wieder bis zur Insel durch. Ein paar Wolken bleiben am Himmel. Bis auf leichte und kurze Schauer am Nachmittag in der südlichen Hälfte wird es ein schöner Tag. Die Temperaturen steigen spürbar und liegen knapp über der 20-Grad-Marke. Die Küstenwarnstufen sind aufgehoben.

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So geht es mit dem Wetter weiter

Im Wochenverlauf wird es wärmer und wärmer: Mittwoch 23 Grad, Donnerstag 24 Grad, Freitag 25 Grad und am Samstag 27 Grad. Am sonnigen Wetter ändert sich kurzfristig nichts. Sicherlich wird aber im April oder Mai noch der ein oder andere Regentag auf Mallorca hinzukommen. Die Wassertemperaturen an den Stränden liegen derzeit zwischen 16 und 18 Grad. Trauen Sie sich da schon ins Meer?