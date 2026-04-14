"Größte technologische Revolution der letzten 25 Jahre": Balearen führen neues Programm zum Bürokratieabbau ein

Die Balearenregierung hat am Montag (13.4.) die neue "Balearische Agentur für Digitalisierung, Cybersicherheit und Telekommunikation" vorgestellt. Die sogenannte "IB Digital" ist eine autonome Einrichtung, die den digitalen Wandel der öffentlichen Verwaltung vorantreiben und modernisieren will. So sollen die Balearen an die technologische Spitze kommen. Ministerpräsidentin Marga Prohens betonte bei der Vorstellung der Agentur, dass die Gründung von IB Digital „einen entscheidenden Schritt zum Aufbau einer Verwaltung des 21. Jahrhunderts darstellt, die flexibler, effizienter und bürgernaher ist. Es handelt sich um die größte technologische Revolution in der Regionalverwaltung der letzten 25 Jahre“.

Neue Agentur bekommt 400 Mitarbeiter

IB Digital wurde mit dem Ziel gegründet, Verwaltungsprozesse zu vereinfachen und die Qualität von öffentlichen Dienstleistungen zu verbessern. Zu diesem Zweck hat die Belearen-Regierung erstmals mehr als 400 öffentliche Bedienstete aus dem Technologiebereich aus verschiedenen Bereichen der Verwaltung in einer einzigen Agentur zusammengebracht. Dadurch soll unter anderem eine bessere Koordination untereinander ermöglicht werden.

Technologie als zentraler Faktor

Das neue Programm ist laut Prohens „ein Paradigmenwechsel“ in der öffentlichen Verwaltung, bei der die Technologie in der Entscheidungsfindung eine tragende Rolle spielen soll und somit auch die Verbesserung von Dienstleistungen garantieren soll. „Technologie ist nicht mehr nur eine Unterstützung oder ein Hilfsmittel, sondern ein zentraler Faktor für eine bessere Regierungsführung“, betonte Prohens. Die neue Agentur soll außerdem auch im Bereich der Cybersicherheit eine entscheidende Rolle spielen und Systeme und Daten besser schützen. Auch künstliche Intelligenz soll als Werkzeug für eine höhere Effizienz und Digitalisierung dienen.

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