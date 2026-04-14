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Regenfälle sorgen für Steinschlag auf Straße im Südwesten Mallorcas

Der Verkehr auf der beliebten Panoramastraße Ma-10 war zeitweise behindert

Archivfoto: Ein Steinschlag auf der Ma-10.

Archivfoto: Ein Steinschlag auf der Ma-10. / Foto: Inselrat

Ralf Petzold

Ralf Petzold

Die Regenfälle von Sonntag auf Montag (13.4.) haben für einen Steinschlag auf Mallorca geführt. Der Verkehr war zeitweise behindert.

Wie das Online-Portal "Crónica Balear" berichtet, kam es zu dem Steinschlag nahe dem Tunnel auf der Panoramastraße Ma-10 auf dem Abschnitt zwischen Andratx und Estellencs nahe dem Tunnel

Kommt immer wieder zu Steinschlägen auf der Strecke

Die Steine blieben auf der Fahrbahn liegen und zwangen die Verkehrsteilnehmer dazu, Schlangenlinien zu fahren. Die Straße wurde geräumt und die Abhänge gesichert. Der Verkehr fließt mittlerweile wieder problemfrei.

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Auf dem Abschnitt ist es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Steinschlägen gekommen. 2018 musste der Tunnel nach Steinschlägen aufwendig renoviert werden.

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