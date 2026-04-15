Anwohner in Palma stören sich an Urlaubern, die auf Laternen-Sockeln in der Nähe der Kathedrale sitzen

Jetzt stören sich Anwohner in Palma offenbar sogar daran, wo Urlauber sitzen. Im Viertel rund um die Kathedrale sorgt derzeit für Unmut, dass Touristen es sich auf den Sockeln der Straßenlaternen auf der Plaça de l’Almoina bequem machen – mangels Bänken werden die Betonblöcke kurzerhand zu improvisierten Sitzgelegenheiten umfunktioniert.

Dabei hatte das Rathaus gerade erst damit begonnen, die seit Jahren als unschön kritisierten Fundamente aufzuwerten. Die Sockel der vier Laternen sollen mit Naturstein aus Santanyí verkleidet und optisch besser in das historische Umfeld integriert werden. Doch die Hoffnung der Anwohner, dass damit auch das „Draufsitzen“ ein Ende hat, dürfte sich wohl nicht erfüllen. Kaum waren die Absperrungen entfernt, saßen schon die ersten Urlauber darauf.

Holzverkleidungen oder Blumenkästen

Ganz neu ist der Streit nicht: Seit Jahren fordern die Anwohner eine Lösung für die als störend empfundenen Betonblöcke. Diese mussten höher angebracht werden, da archäologische Ausgrabungsarbeiten diesem Bereich stattgefunden hatten.

Vorschläge, wie die Sockel schöner aussehen könnten, gab es viele: von Holzverkleidungen bis hin zu fest installierten Sitzbänken. Letztere lehnte man allerdings ab, aus Sorge, genau das zu fördern, was nun die Anwohner beklagen.

Die nun umgesetzte Variante kommt ohne Bänke oder Pflanzkübel aus. Stattdessen werden die Sockel mit Santanyí-Stein verkleidet und an den Ecken geschützt. Doch schon jetzt zeichnet sich ab: Für viele Besucher bleibt die Plaça de l’Almoina damit weiterhin eines: ein Platz zum Verschnaufen mitten in der Altstadt.

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