Stolzer Preis: Tren de Sóller bietet ein Ausflugspaket zur Sonnenfinsternis für 220 Euro

Am 12. August wird es wohl deutlicher voller als gewöhnlich auf Mallorca. Die totale Sonnenfinsternis wird besonders eindrucksvoll auf der Insel zu sehen sein. Den erwarteten Besucherandrang macht sich nun auch der Tren de Sóller zunutze: Für den stolzen Preis von 220 Euro kann man am Tag der Sonnenfinsternis nämlich ein spezielles Ausflugspaket mit dem historischen Zug buchen.

Darin enthalten: Eine Zugfahrt mit dem Roten Blitz von Palma nach Sóller, anschließend die Fahrt mit der historischen Straßenbahn weiter nach Port de Sóller und von da aus geht es mit einem Boot auf das offene Meer, um von dort aus die Sonnenfinsternis zu erleben. Auf der Website des Tren de Sóller wird mit einer "magischen Atmosphäre, die man an Land unmöglich nacherleben kann" geworben.

Sonst kostet die Fahrt ohne Boot nur 32 Euro

Dafür müssen Finsternis-Fans jedoch tief in die Tasche greifen. Wer einen Ausflug mit dem Roten Blitz an einem gewöhnlichen Tag unternimmt, zahlt lediglich 40 Euro für die Hin- und Rückfahrt, wer online bucht sogar nur 32 Euro - eine Fahrt mit der historischen Straßenbahn nach Port de Sóller inklusive. Auf der Website rechtfertigt der Anbieter den deutlich erhöhten Preis mit der Einzigartigkeit der Sonnenfinsternis: "So ein Angebot wird es nicht nochmal geben". Verpflegung ist laut Website nicht in dem Preis enthalten.

Der Tren de Sóller wirbt mit einem Ausflugspaket zur Sonnenfinsternis. / Tren de Sóller

Vom Meer aus sieht man bestens

Die Abfahrtszeiten sind dabei wie folgt: Los geht es am 12. August um 17.50 Uhr am Bahnhof des Tren de Sóller in Palma neben der Estació Intermodal. Um 19 Uhr geht es dann weiter nach Port de Sóller, wo anschließend um 19.15 Uhr das Boot ablegt. In Spanien wird um 20.30 Uhr mit der totalen Sonnenfinsternis gerechnet. Diese soll dann ungefähr zwei Minuten andauern. Der Blick vom Meer aus ist sicherlich günstig, da um diese Uhrzeit die Sonne bereits tief in westnordwestlicher Richtung steht. Ein freies Blickfeld ist daher entscheidend.

Der Tren de Sóller behält sich jedoch vor, den Ausflug von der Wetterlage am Tag abhängig zu machen. Bei Sturm oder hohem Wellengang soll die Fahrt mit dem Boot nicht stattfinden. Außerdem sollten sich Interessierte darauf einstellen, dass schlechtes Wetter und ein bewölkter Himmel dem Spektakel auch einen Strich durch die Rechnung machen können. In diesem Fall - so die Fahrt denn stattfinden kann - gibt es keinen Anspruch auf Rückerstattung.

Der Ausflug ist bislang nicht ausgebucht. Karten können unter https://reservas.barcoscalobra.com/ bestellt werden.

Verkehrschaos befürchtet

Besonders auf der Insel wird aufgrund des Naturschauspiels mit einem hohen Besucherandrang gerechnet. Anfang August schnellen daher auch die Hotelpreise auf Mallorca in die Höhe. Um mögliche Risiken durch die Menschenmengen einzudämmen, hat sich die Balearen-Regierung im vergangenen Jahr mit Experten zusammengesetzt. Eine der größten Befürchtungen ist ein Zusammenbruch des Verkehrs auf der Insel. Ein Ansturm von Schaulustigen auf besonders geeignete Aussichtspunkte könnte während der touristischen Hochsaison die Infrastruktur überlasten. Einen besonders guten Ausblick bietet die Nordwestküste, deren Straßen nicht für ein übermäßiges Verkehrsaufkommen ausgelegt sind.

Eine totale Sonnenfinsternis gibt es nur etwa alle 18 Monate – irgendwo auf der Erde. Die letzte totale Sonnenfinsternis war von Deutschland aus am 11. August 1999 zu sehen, die nächste wird erst am 3. September 2081 stattfinden.