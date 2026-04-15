Wetter: Mallorca steuert schon wieder auf die 30-Grad-Marke zu

Nach den Schauern der vergangenen Tage hat sich das Wetter auf Mallorca nun stabilisiert. In dieser Woche liegt die Regenwahrscheinlichkeit vorerst bei 0 Prozent. Die Sonne lacht am Himmel über der Urlaubsinsel. Die Temperaturen sollen in den kommenden Tagen spürbar steigen und nähern sich der 30-Grad-Marke.

Am Mittwoch gibt es keinerlei Wetterwarnstufen auf Mallorca. Sowohl laut dem spanischen Wetterdienst Aemet als auch dem Wetterradar wird es keine Wolken am Himmel geben. Die Sonne scheint von 7.12 Uhr bis 20.26 Uhr durchgehend.

Der Wind weht mäßig aus Richtung West-Nordwest. Die Höchsttemperaturen knacken am frühen Nachmittag in der Inselmitte die 20-Grad-Marke, an den Küsten bleiben sie knapp darunter. Nach Sonnenuntergang wird es frisch. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen bei 6 Grad in der Inselmitte, 10 Grad an den Küsten.

Die Wassertemperaturen an den Stränden Mallorcas

Am Donnerstag gibt es ein ähnliches Bild: viel Sonne, keine Wolken, ein etwas schwächerer Wind. Die Temperaturen steigen bereits an. 25 Grad sind in der Inselmitte drin, auch die Küstenorte knacken diesmal die 20-Grad-Marke. Die Wassertemperaturen in Strandnähe sollen laut Aemet in den kommenden Tagen auf 18 Grad steigen. Für ein längeres Bad im Meer ist das noch recht niedrig. Es ist mit kaum Wellen zu rechnen. Wer kann, könnte eine Runde mit dem Stand-up-Paddle-Brett drehen.

Die Nacht wird erneut frisch. Der Freitag kann mit wenigen Worten beschrieben werden: keine Änderungen. Diesmal bleiben auch die Temperaturen konstant, sprich bis zu 25 Grad.

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So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Am Wochenende tauchen die ersten Wolken wieder auf und der Wetterdienst beziffert die Regenwahrscheinlichkeit auf 10 Prozent. Das bedeutet, dass Regen nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann, aber äußerst unwahrscheinlich ist. Die Temperaturen klettern auf 26 Grad am Samstag, 27 Grad am Sonntag und 29 Grad am Montag.