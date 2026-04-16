40-jährige Radurlauberin stürzt Abhang auf Mallorca hinab und verstirbt wenig später

Eine 40-jährige Radsporturlauberin ist am Mittwochnachmittag (15.4.) bei einem Unfall auf Mallorca gestorben. Die Polin stürzte einen Abhang auf der Serpentinenstraße der Sa Calobra-Schlucht hinab.

Zu dem Unfall kam es gegen 14 Uhr auf Höhe des Kilometer 10 der Ma-2141. Die Polin war offenbar alleine unterwegs und verlor in einer scharfen Rechtskurve bei der Abfahrt die Kontrolle über das Rennrad.

Anfangs noch bei Bewusstsein

Sie stürzte einen 15 Meter tiefen Abhang hinab. Ein Autofahrer fand das Rad am Straßenrand und wählte den Notruf. Wenig später hielt eine polnische Rennradgruppe, die die Frau vom Sehen her kannten, aber nichts zu Identität der Frau beisteuern konnten.

Feuerwehr, Krankenwagen und ein Hubschrauber eilten herbei. Das Rettungsteam kletterte an der unzugänglichen Stelle den Abhang hinab und stabilisierte die Urlauberin für den Transport ins Krankenhaus. Anfangs war die Polin noch bei Bewusstsein und sprach mit den Ärzten. Wohl wegen innerer Verletzungen erlitt sie wenig später jedoch einen Herzstillstand. Die Ärzte versuchten vergeblich, die 40-Jährige wiederzubeleben und brachten den Leichnam letztlich zurück auf die Straße.

Mit dem Mann im Mallorca-Urlaub

Ein Leichenwagen transportierte die Tote ab. Die Guardia Civil ermittelt nun die Hintergründe und fand heraus, dass die Frau mit ihrem Mann im Mallorca-Urlaub war. Die Beamten überbrachten ihm die Nachricht.

März, April und Mai gilt als Hauptsaison des Radsporttourismus auf der Insel. Der Höhepunkt wird mit dem Radrennen Mallorca 312 erreicht. In diesem Zeitraum sind die Inselstraßen voller ausländischer Radsporturlauber. Ab Juni ebbt die Saison ab, weil es schlicht zu heiß wird und Strandurlauber übernehmen. Im Herbst gibt es noch eine kleinere Saison der Radfahrer auf Mallorca.