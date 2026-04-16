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Unglück auf Mallorca: Deutscher Urlauber stürzt bei Valldemossa aus 30 Metern in den Tod

Es war bereits der zweite tödliche Unfall binnen 24 Stunden

Deutscher stirbt bei Sturz in der Tramuntana

Deutscher stirbt bei Sturz in der Tramuntana

Redaktion DM

Lorenzo Marina

Sarah López

Ein deutscher Urlauber ist am Donnerstag (16.4.) in der Gemeinde Valldemossa ums Leben gekommen, nachdem er aus rund 30 Metern Höhe abgestürzt ist. Der Mann war am Vormittag mit einer elfköpfigen Wandergruppe aufgebrochen. Er lief der Gruppe voraus, doch als ihn seine Wanderkollegen nicht mehr vorfanden, wuchs die Sorge um ihn. Als sie nach dem 65-Jährigen suchten, sahen sie, dass er einen Hang in der Nähe des Sturzbaches Sa Marina hinabgefallen war. Daraufhin alarmierten sie die Rettungsdienste, wie die Guardia Civil am Donnerstag (16.4.) mitteilte.

Der Unfall ereignete sich gegen zwölf Uhr mittags. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Guardia Civil entdeckten den leblosen Körper des Mannes und machten sich an die Bergung. Die Ortspolizei von Valldemossa kümmerte sich unterdessen um die Angehörigen. Der 65-Jährige soll Medienberichten zufolge mit seiner Frau auf der Insel im Urlaub gewesen sein. Sie soll ebenfalls an der Wanderung teilgenommen haben.

Schwierige Bergung in unwegsamem Gelände

Zum Einsatz kamen das Bergrettungsteam der Feuerwehrwache in Sóller sowie ein Hubschrauber. Der Tote lag in einem Gelände, das nur schwer zugänglich ist. Deshalb gestaltete sich die Bergung besonders aufwendig. Laut der Guardia Civil konnte der Körper mittlerweile geborgen werden.

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Zweiter tödlicher Unfall binnen 24 Stunden

Erst am Mittwoch hatte es auf Mallorca einen tödlichen Sturz einer Urlauberin gegeben: Eine 40-jährige polnische Radsportlerin war auf der Serpentinenstraße nach Sa Calobra mit ihrem Rennrad in einer scharfen Kurve gestürzt und einen Abhang hinabgefallen. Einsatzkräfte bargen die Frau aus dem unwegsamen Gelände und versuchten noch, sie zu reanimieren. Sie starb jedoch wenig später infolge ihrer schweren inneren Verletzungen.

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