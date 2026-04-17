Am helllichten Tag: 85-jähriger deutscher Mallorca-Urlauber von Motorrad-Gangstern ausgeraubt

Ein deutscher Mallorca-Urlauber ist am Dienstagmittag (14.4.) in Palma ausgeraubt und verletzt worden. Der Überfall ereignete sich gegen 13.50 Uhr an der Meerespromenade von Can Pastilla auf Höhe des Hotels AluaSoul.

Dieter Rieth aus Karlsruhe (85) war gemeinsam mit seiner 25-jährigen Enkelin auf Fahrrädern in Richtung Playa de Palma unterwegs. Plötzlich näherte sich ein Motorroller, auf dem zwei Personen saßen. Sie rissen Rieths Rucksack, in dem sich unter anderem sein iPhone und sein Portemonnaie befanden, aus dem Fahrradkorb. Dabei kam der Deutsche zu Fall und verletzte sich. Dann rasten die Diebe davon. Da sie Helme trugen, konnten weder Rieth noch seine Enkelin die Gesichter sehen.

Andere Urlauber warnen

Der Urlauber kam ins Krankenhaus. Am Tag darauf ging es zurück in die baden-württembergische Heimat. Vor dem Abflug erstattete er noch Anzeige bei der Wache der Nationalpolizei am Flughafen. Hoffnung, seine Sachen wiederzusehen, hat er kaum. Ihm geht es vor allem darum, andere Urlauber zu warnen. "Ich finde es schockierend, dass einem sowas am helllichten Tag auf Mallorca passieren kann", erklärt er gegenüber der MZ.