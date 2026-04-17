Am helllichten Tag: 85-jähriger deutscher Mallorca-Urlauber von Motorrad-Gangstern ausgeraubt
Der Senior war mit dem Fahrrad an der Meerespromenade in Can Pastilla unterwegs, als er hinterrücks angefallen wurde
Ein deutscher Mallorca-Urlauber ist am Dienstagmittag (14.4.) in Palma ausgeraubt und verletzt worden. Der Überfall ereignete sich gegen 13.50 Uhr an der Meerespromenade von Can Pastilla auf Höhe des Hotels AluaSoul.
Dieter Rieth aus Karlsruhe (85) war gemeinsam mit seiner 25-jährigen Enkelin auf Fahrrädern in Richtung Playa de Palma unterwegs. Plötzlich näherte sich ein Motorroller, auf dem zwei Personen saßen. Sie rissen Rieths Rucksack, in dem sich unter anderem sein iPhone und sein Portemonnaie befanden, aus dem Fahrradkorb. Dabei kam der Deutsche zu Fall und verletzte sich. Dann rasten die Diebe davon. Da sie Helme trugen, konnten weder Rieth noch seine Enkelin die Gesichter sehen.
Andere Urlauber warnen
Der Urlauber kam ins Krankenhaus. Am Tag darauf ging es zurück in die baden-württembergische Heimat. Vor dem Abflug erstattete er noch Anzeige bei der Wache der Nationalpolizei am Flughafen. Hoffnung, seine Sachen wiederzusehen, hat er kaum. Ihm geht es vor allem darum, andere Urlauber zu warnen. "Ich finde es schockierend, dass einem sowas am helllichten Tag auf Mallorca passieren kann", erklärt er gegenüber der MZ.
- Jan Ullrich nur einer von vielen: Das Radrennen Mallorca 312 rollt den roten Teppich für die Stars aus
- Unglück auf Mallorca: Deutscher Urlauber stürzt bei Valldemossa aus 30 Metern in den Tod
- 40-jährige Radurlauberin stürzt Abhang auf Mallorca hinab und verstirbt wenig später
- „Ist das wirklich noch mein Bierkönig?“: Was im Partytempel am Ballermann jetzt alles anders ist
- Die Ballermann-Saison ist gerettet: Die Playa de Palma bekommt ihr Mäuerchen zurück
- Kein König Pilsener mehr: Bierkönig an der Playa de Palma wechselt das Bier
- Nach Gerichtsbeschluss auf Mallorca: Warum der Fall Fernandes gegen Ulmen in einer Hinsicht auf jeden Fall nach Deutschland gehört
- Sommer-Flugplan, Iran-Krieg und Kundenzufriedenheit: Das sagt die Ryanair-Sprecherin in Spanien zum Mallorca-Urlaub 2026