Krawall bei Anreise zum Bierkönig-Opening: Polizei erwartet Urlauber am Flughafen Mallorca

Die Guardia Civil auf Mallorca hat am Donnerstagabend (17.4.) dem Krawall einer Gruppe an Ballermann-Urlaubern ein Ende gesetzt. Nach Ankunft des Fliegers in Palma stiegen die Beamten in die Maschine ein und sorgten augenblicklich für Ruhe.

Augenzeugen berichteten gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca", dass sich eine Gruppe während des Vueling-Flugs von Zürich auf die Insel permanent daneben benahm. Die betrunkenen Urlauber rangelten und schlugen sich - wohl im freundschaftlichen Rahmen.

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Der Pilot rief die Polizei, die am Flughafen wartete. Von Festnahmen ist nicht die Rede. Ziel der Gruppe war das Bierkönig-Opening, das am Donnerstag startete und noch bis Sonntag anhält.

Die meisten Anzeigen im Flughafen Mallorca

Wie die Flugsicherheitsbehörde Aesa bekannt gab, liegt der Flughafen Palma in Sachen Problempassagieren auf dem ersten Platz. Im vergangenen Jahr kam es zu 169 Anzeigen. Auf dem zweiten Platz liegt Barcelona (161) gefolgt von Alicante-Elche (150).

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