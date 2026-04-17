Schlägerei an der Playa de Palma: Deutscher Urlauber erleidet Schädel-Hirn-Trauma und verliert Zahnteile

An der Playa de Palma fliegen bereits zu Saisonbeginn wieder die Fäuste. Ein junger deutscher Urlauber wurde bei einer Schlägerei am Donnerstagnachmittag (16.4.) in der Urlauberhochburg erheblich verletzt, wie die Online-Plattform "Crónica Balear" zuerst berichtete. Wie das Medium unter Berufung auf Augenzeugen schreibt, soll der deutlich betrunkene Deutsche und rund zehn weitere Personen am helllichten Tag in eine Prügelei verwickelt gewesen sein.

Demnach ereignete sich der Vorfall gegen 15.45 Uhr an der Kreuzung der Straßen Mar de Java und Mar Menor auf Höhe des Allsun-Hotels "Cristóbal Colón" unweit der Gaststätte "Deutsches Eck" auf Höhe des Balneario 8. Ein Sprecher der Nationalpolizei konnte den Vorfall zunächst nicht bestätigen.

Mehrere Zahnstücke ausgeschlagen

Die Polizei und die Rettungskräfte fanden den jungen Mann schwer verletzt auf der Straße vor, wo er immer wieder das Bewusstsein verlor. Der 25-Jährige hatte einen heftigen Schlag auf den Nacken bekommen. Außerdem waren ihm im Zuge der Schlägerei mehrere Stücke von Zähnen ausgeschlagen worden. Die Rettungssanitäter stellten ein Schädel-Hirn-Trauma bei dem Urlauber fest. Er kam ins Krankenhaus Son Espases.

Bisher fehlt von den weiteren in die Schlägerei verwickelten Personen noch jede Spur. Die Polizei durchkämmte die umliegenden Straßen nach Beteiligten, konnte aber zunächst niemanden aufgreifen. Zur Stunde kann die Polizei noch keine Festnahmen vermelden.

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Immer wieder kommt es an der Playa de Palma zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, häufig zwischen betrunkenen Urlaubern. Vor Jahresfrist gab es allerdings zu Saisonbeginn eine Massenschlägerei an einem anderen Ort auf Mallorca. Mitte April 2025 prügelten sich rund 200 Schülerinnen und Schüler in Port d'Alcúdia. An die 2.700 Schüler aus verschiedenen Schulen waren bei einer Klassenfahrt in den vergangenen Tagen im Hotel Bellevue in Alcúdia untergebracht. Die Angriffe ereigneten sich sowohl im Hotel als auch auf der Straße davor.