Sonne satt am Wochenende: 27 Grad und (fast schon) Badewetter auf Mallorca

Das frühlingshafte Wetter der vergangenen Tage auf Mallorca bleibt beständig, und auch am Wochenende startet die Insel jeweils mit Sonne in den Tag – perfektes Wetter für Ausflüge oder Strandtage also. Regen wird vorerst nicht erwartet und auch Wolken sind in den kommenden Tagen selten gesehen. Der Griff zu Sonnencreme und -schirm ist also ratsam. Die Zeit der Wetterwarnstufen liegt erst einmal in der Vergangenheit. Am Freitag (17.4.) werden Höchsttemperaturen von 25 Grad in der Inselmitte erreicht, auch der Rest der Insel knackt bei voller Sonne und wolkenfreiem Himmel die 20-Grad-Marke. In der Nacht bleiben die Temperaturen inselweit über 10 Grad.

Auch der Samstag (18.4.) verspricht Wohlfühlwetter und tagsüber zeigen sich nur wenige Wolken. Das Thermometer klettert in der Inselmitte auf 25 Grad, an den Küsten liegen die Temperaturen bei 23 Grad. Der Wind weht schwach aus südwestlicher Richtung. Auch nachts wird es mild, in Palma fallen die Temperaturen nicht unter 14 Grad.

Fast schon Badewetter

Am Sonntag (19.4.) geht es mit dem beinahe bereits sommerlichen Wetter auf der Insel weiter. Es werden Höchsttemperaturen von 27 Grad in Inca erreicht. Auch in der Inselhauptstadt scheint die Sonne bei 24 Grad, an den Küsten liegen die Temperaturen zwischen 22 und 25 Grad – fast schon Badewetter also. Außerdem wird es kaum windig und die Sonne scheint den ganzen Tag prall über der Urlaubsinsel.

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Wassertemperaturen steigen stetig

Das Traumwetter bleibt auch am Wochenanfang weiter bestehen und Urlauber können sich über Sonne, hohe Temperaturen und regenfreie Tage freuen. Außerdem laden auch die Wassertemperaturen langsam dazu ein, sich an den heißen Tagen abzukühlen. An der Playa de Palma zeigt das Thermometer am Wochenende 19 Grad. Besonders Ende April sind Schönwetterphasen auf der Insel nicht selten.