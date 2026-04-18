Kennzeichen abgerissen, Auto verbrannt: So soll ein Mann auf einen Verkehrsunfall in Cala Ratjada reagiert haben

In Cala Ratjada im Nordosten von Mallorca soll ein Autofahrer seinen Wagen absichtlich in Brand gesteckt haben, nachdem er in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen war. Das berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" unter Berufung auf Informationen der Feuerwehr und der Ortspolizei von Capdepera.

Fahrerflucht

Wie es heißt, ereignete sich der Unfall am vergangenen Mittwoch (15.4.) gegen 22.45 Uhr auf der Vía Mallorca mitten im Urlaubsort. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte ein weißer Nissan, einen an einer Haltestelle stehenden öffentlichen Überland-Bus zu überholen. Dabei geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem ordnungsgemäß fahrenden Peugeot 208 zusammen, in dem drei Frauen saßen. Der Peugeot wurde durch den Aufprall gedreht, der Nissan setzte seine Fahrt zunächst fort, ohne sich um die Frauen zu kümmern.

Rund 500 Meter vom Unfallort entfernt hielt das beteiligte Fahrzeug auf einem öffentlichen Parkplatz am Ortseingang an. Dort beobachteten Anwohner, wie es rasch in Flammen aufging. Die Kennzeichen waren zuvor abgerissen worden und wurden in unmittelbarer Nähe entdeckt. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Fahrer das Auto extra in Brand gesteckt hat um Spuren zu verwischen.

Polizeibekannter Fahrzeughalter

Eine Einheit von Bombers de Mallorca aus dem Stützpunkt Artà rückte aus und erstickte die Flammen mit Schaum. Das Auto war jedoch durch die Flammen bereits erheblich beschädigt.

Die Feuerwehrleute löschten den Brand auf einem öffentlichen Parkplatz am Ortseingang von Cala Ratjada / Redaktion DM

Nach Angaben der Ermittler bestand für das Fahrzeug weder die vorgeschriebene Versicherung, noch hatte es den spanischen TÜV (ITV) absolviert. Der 43 Jahre alte Halter besitzt zudem keinen Führerschein und ist polizeibekannt. Ob er das Auto auch gefahren hat, ist bislang nicht bestätigt. Zur Identifizierung des Fahrers werden nun die Aufnahmen der Kameras des TIB-Überland-Busses ausgewertet. /somo

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