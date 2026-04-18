Spaß in Cala Ratjada, Strafen in Artà: Warum die Niederländer für ihr großes Wanderevent auf Mallorca Ärger bekommen

Wer in den vergangenen Tagen in Cala Ratjada unterwegs war, kam gar nicht umhin, ihnen zu begegnen: Niederländern, die an dem Wanderevent „Mallorca Wandel4Daagse“ teilgenommen haben - und in großen Gruppen die Umgebung erkundeten. Große Party auf dem Vorplatz des Rathausgebäudes Cap Vermell inklusive. So spaßig das Event für die Teilnehmer auch gewesen ist: Die Organisatoren müssen sich jetzt in einem Sanktionsverfahren verantworten, das das Rathaus von Artà eingeleitet hat.

Keine Genehmigung in der Nachbargemeinde

Der Grund: Zwar ist die Gemeinde Capdepera, zu der auch Cala Ratjada gehört, seit Jahren Fan und Unterstützer des Events, das mit knapp 1.000 Teilnehmern die Nebensaison belebt. Die Nachbargemeinde Artà allerdings war offensichtlich nicht darüber informiert, dass hunderte von Niederländern auch bis über die Gemeindegrenzen hinaus ihrer Wanderfreude frönten - und die Veranstalter ohne Erlaubnis Beschilderungen anbrachten.

Graffitis und Plastikschildchen

Auch mit Graffitis auf dem Straßenbelag markierten die Veranstalter die Wanderrouten / Ajuntament d'Artà

Wie es in einer Pressemitteilung des Rathauses von Artà heißt, hätten die - darin nicht spezifisch genannten Organisatoren - gegen geltende Vorschriften verstoßen. So hatten am Dienstag (14.4.) Anwohner im Rathaus darauf hingewiesen, dass im öffentlichen Raum zahlreiche Markierungen und Beschilderungen für das Wander-Event angebracht worden waren. Tatsächlich fanden sich im Gemeindegebiet Artà dieselben mit Kabelbinder an Laternen und Verkehrszeichen befestigten Wegmarkierungsschilder der Niederländer, wie auch in Cala Ratjada und Capdepera. Zudem hatten die Veranstalter die verschiedenen Wander- und Spazierrouten an mehreren Stellen auch mit Graffitis auf dem Straßenbelag markiert - ebenfalls ohne die Genehmigung der Gemeinde.

"Konkret wurden 25 auf Stadtmobiliar angebrachte Aufkleber, sieben Sprühmarkierungen auf dem Asphalt – sowohl im Ortskern als auch auf ländlichen Wegen – sowie sieben mit Kabelbindern an städtischen Verkehrszeichen befestigte Plakate dokumentiert", heißt es in der Pressemitteilung.

Neben dem eingeleiteten Sanktionsverfahren müssen die Organisatoren wohl auch für die Reinigungsarbeiten und die Entfernung der angebrachten Elemente aufkommen. Die Stadtverwaltung von Artà bekräftigte, dass sie „derartige Handlungen im Gemeindegebiet nicht tolerieren wird und mit größtmöglicher Sorgfalt und Entschlossenheit gegen jedes Verhalten vorgehen wird, das gegen die Vorschriften verstößt und den öffentlichen Raum beeinträchtigt, mit dem Ziel, das Zusammenleben und die Einhaltung der kommunalen Vorschriften zu gewährleisten und Situationen der Straflosigkeit zu vermeiden“.

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