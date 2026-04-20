Alkohol am Steuer und waghalsige Fahrweise: Junge Schweden verursachen folgenschweren Unfall mit Porsche-Oldtimer auf Mallorca

Folgenschwerer Unfall unter Alkoholeinfluss auf Mallorca: Bei einem Verkehrsunfall nahe Valldemossa sind am Sonntagabend (19.4.) drei junge Männer verletzt worden, einer von ihnen schwer. Bei den Opfern handelte es sich um eine junge Frau und zwei junge Männer aus Schweden, die einschließlich des Fahrers unter Alkoholeinfluss standen, wie die Online-Plattform "Crónica Balear" berichtet.

Nach Angaben der Online-Zeitung waren die drei Skandinavier gegen 19.50 Uhr mit einem Porsche 356B unterwegs, einem Oldtimer, der zwischen 1959 und 1963 gebaut wurde. Das Fahrzeug besitzt noch keine Sicherheitsgurte, geschweige denn Airbags.

Waghalsige Fahrweise

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Porsche mit den jungen Schweden auf der Landstraße von Valldemossa nach Palma auf Höhe von Kilometer 14,4 unterwegs, als der Fahrer von der Straße abkam und gegen eine niedrige Betonbefestigung am Fahrbahnrand prallte.

Wie "Crónica Balear" berichtete, sollen die jungen Schweden bereits vor dem Unfall durch eine unverantwortliche Fahrweise auf sich aufmerksam gemacht haben. Zeugen berichteten an der Unfallstelle, dass der Porsche mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Palma fuhr und mehrfach waghalsige Überholmanöver in Kurven mit durchgezogener Linie vollführte.

Mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus

Bei einem dieser Manöver ereignete sich dann offenbar auch der Unfall. Eine Streife der Guardia Civil fuhr in Richtung Valldemossa. Als der Fahrer des Porsche-Oldtimers versuchte, dem Streifenwagen auszuweichen, kam er ins Schlingern und prallte mit dem Wagen gegen den Betonrand an der Straße.

Durch die Wucht des Aufpralls verlor der Fahrer das Bewusstsein, kurzfristig soll Lebensgefahr bestanden haben. Mit schwersten Verletzungen kam der junge Mann ins Krankenhaus. Die beiden anderen Mitfahrer erlitten eher leichtere Verletzungen. Alle drei zeigten Anzeichen von Alkoholeinfluss. An der Unfallstelle bemerkten die Beamten, dass das Auto nicht die vorgeschriebene Versicherung hatte.