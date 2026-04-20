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Einstieg in den Flieger verwehrt: Passagier rastet am Flughafen Mallorca aus

Der 34-Jährige hatte nicht alle Dokumente dabei, um in Großbritannien einreisen zu dürfen

Die Guardia Civil ermittelt gegen den Passagier.

Die Guardia Civil ermittelt gegen den Passagier. / Guardia Civil

Ralf Petzold

Ralf Petzold

Ein Passagier hat im Flughafen Mallorca die Fassung verloren, als Mitarbeiter einer Airline ihm den Zutritt in den Flieger untersagten. Wie aus einer am Montag (20.4.) verschickten Pressemitteilung der Guardia Civil hervorgeht, fehlten dem Mann die gültigen Papiere zur Einreise in Großbritannien.

Zu dem Vorfall kam es am Samstag. Der osteuropäische Passagier war zum Einstieg in den Flieger bereit. Bei der Passkontrolle stellten die Mitarbeiter der Airline aber fest, dass er nicht nötigen Dokumente für die Einreise bei sich trug.

Computer auf Frau geworfen

Das wollte der Mann nicht wahrhaben und den Einstieg mit Gewalt erzwingen. Er stürmte auf die Gangway zu und stieß einen Angestellten der Fluggesellschaft zu Boden. Als er sah, dass dessen Kollegin per Telefon den Sicherheitsdienst alarmierte, rastete er komplett aus.

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Der Passagier schnappte sich Computerbildschirm und jegliches Büromaterial, das die Angestellte vor sich hatte, und bewarf die Frau damit. Die Guardia Civil konnte den Mann beruhigen. Nachdem die Personalien festgestellt wurden, ließen ihn die Beamten laufen. Gegen den 34-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.

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