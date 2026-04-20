Knapp 30 Grad auf Mallorca: Sommerliches Wetter hält weiter an

Es gibt Phasen im Frühling, an denen ist das Wetter in Deutschland besser als auf Mallorca. Davon sind wir derzeit meilenweit entfernt. Die Deutschen bibbern bei Schmuddelwetter, auf der Insel wird angebadet. In der neuen Woche bleiben die Temperaturen vorerst bei knapp 30 Grad.

Die einzige Frage ist, ob die 30-Grad-Marke geknackt wird. Am Sonntag waren es bereits 28 Grad in der Inselmitte um Sa Pobla. An den Küsten war es bei 20 Grad mitunter deutlich kühler.

Am Montag rechnet der spanische Wetterdienst Aemet mit 27 Grad im Zentrum Mallorcas, 22 bis 25 Grad an den Küsten. Die Sonne scheint am blauen Himmel. Nur gen Mittag tauchen vom Südwesten her wenige Wolken auf. Der Wind weht schwach aus südlicher Richtung, mittags am Meer etwas böiger.

Wassertemperaturen steigen auf 20 Grad

Die Wassertemperaturen sollen in den kommenden Tagen steigen. Laut Aemet geht es von derzeit 18 Grad an der Playa de Palma im Wochenverlauf auf 20 Grad hinauf. Sonnenuntergang ist am Montag um 20.31 Uhr. Nur punktuell, wahrscheinlich in Porreres, sinken die Temperaturen nachts auf einstellige Werte.

Um 7.03 Uhr zeigt sich die Sonne am Dienstag wieder und wärmt Mallorca auf. 28 Grad werden es in Sa Pobla, 25 Grad in Palma und 23 Grad in Andratx. Es gibt keinerlei Änderungen: viel Sonne, keine Wolken, kaum Wind, das Meer ist ruhig.

Am Mittwoch sollen die Temperaturen leicht steigen. In der Inselmitte könnte die 30-Grad-Marke geknackt werden. Aemet prognostiziert nach aktuellem Stand 29 Grad. An den Küsten bleibt es weiter kühler.

Saharastaub am Mittwoch

Für die hohen Temperaturen sind mal wieder warme Luftmassen aus Afrika verantwortlich. Das bedeutet aber auch Sahara-Staub, der die Insel am Mittwoch erreicht. Der Himmel erscheint mitunter diesig oder rötlich.

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Am Donnerstag kommt es zu einem Mini-Temperatursturz. Die Höchstwerte fallen von 29 auf 21 bis 24 Grad. Regen ist weiterhin nicht in Sicht.