Makabrer Fund nahe Mallorca: Deutscher Segler entdeckt Wasserleiche vor Cabrera

In den Gewässern des Archipels Cabrera südlich von Mallorca ist die Leiche eines Mannes in weit fortgeschrittenem Verwesungszustand gefunden worden. Die Guardia Civil barg den Körper am Montagnachmittag (20.4.) aus dem Meer und brachte ihn in den Hafen von Palma. Nach ersten Hinweisen könnte es sich um einen Insassen eines Migrantenboots handeln.

Wie die Guardia Civil mitteilte, machte ein deutscher Segler den Fund gegen 17 Uhr. Der Mann war mit einem privaten Boot unterwegs und meldete eine im Wasser treibende Leiche. Daraufhin rückte ein Boot der Taucheinheit GEAS der Guardia Civil aus. Die Beamten bargen daraufhin den Körper aus dem Meer.

Der Tote befand sich bereits in einem weit fortgeschrittenen Zustand der Zersetzung. Deshalb gehen die Ermittler davon aus, dass er schon längere Zeit im Wasser gelegen haben könnte.

Leiche nach Palma gebracht

Die Guardia Civil brachte die sterblichen Überreste zunächst zum Dic de l'Oest, der Westmole in Palma. Von dort aus wurde der Tote in das Institut für Rechtsmedizin in Palma überführt.

Dort sollen nun Proben genommen werden, um den Mann über einen DNA-Abgleich zu identifizieren. Außerdem ist eine Obduktion vorgesehen. Sie soll klären, unter welchen Umständen der Mann ums Leben kam. /bro

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