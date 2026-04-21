Wollten nur die Delfine streicheln: Jugendliche brechen ins Marineland auf Mallorca ein

Vier junge Männer im Alter zwischen 19 und 24 Jahren sind in der Nacht zum 9. März ins Marineland eingedrungen, um die Delfine zu streicheln. Die Guardia Civil schnappte die Einbrecher, nachdem der Alarm auf dem Gelände losgegangen war. Am kommenden Montag (27.4.) sollen sie vor dem Ermittlungsgericht an der Vía Alemania in Palma aussagen. Gegen sie wird wegen des Verdachts auf Hausfriedensbruch in einem öffentlich zugänglichen Betrieb außerhalb der Öffnungszeiten ermittelt. Vorstrafen haben sie nicht.

Nach den bisherigen Ermittlungen gelangten die vier Männer gegen ein Uhr morgens über den Strand in das Delfinarium von Marineland in Puerto Portals. Dort wollten sie offenbar Aufnahmen nachstellen, die ein Bekannter angeblich in sozialen Netzwerken veröffentlicht hatte, der ebenfalls in die Einrichtung eingebrochen war. Die Männer warfen den Meeressäugern einen Ball zu, damit die Tiere zu ihnen kommen.

Die Alarmanlage des Aquariums ging jedoch los, ehe die Eindringlinge die Tiere berühren konnten und die jungen Männer flohen vom Gelände. Der Sicherheitsdienst des Freizeitparks rückte sofort aus und verständigte die Guardia Civil.

Fluchtversuch nach Alarm gescheitert

Die vier jungen Männer sprangen über einen Zaun auf einen angrenzenden Weg. Die Sicherheitskräfte nahmen die Verfolgung auf. Kurz darauf traf eine Streife der Guardia Civil ein. Die Beamten stoppten die Männer auf dem Gelände. /slr