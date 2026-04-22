Nachdem er sich in den VIP-Bereich geschlichen hatte: Türsteher eines Clubs in Palma prügeln brutal auf jungen Mann ein
Der junge Mann soll sich mit dem Armband einer anderen Person Zutritt zum VIP-Bereich verschafft haben. Kurz darauf kam es zu einer gewaltsamen Attacke durch das Sicherheitspersonal
Schwerwiegender Zwischenfall vor einer Diskothek in Palma: Das Sicherheitspersonal des Clubs hat in der Nacht auf Sonntag (19.4.) auf einen jungen Mann eingeprügelt, nachdem er sich mit dem Armband einer anderen Person Zugang zum VIP-Bereich verschafft hatte. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 22-jährigen Peruaner.
Die Attacke wurde von mehreren Zeugen beobachtet, einer von ihnen filmte sie. Das etwa 30 Sekunden lange Video zeigt, wie der junge Mann von rund sechs Männern umringt und zu Boden gebracht wird. Während er am Boden liegt, tritt einer der Türsteher auf ihn ein, andere schlagen auf ihn ein. Als der 22-Jährige wieder aufstehen kann, wird er erneut geschlagen und schließlich aus dem Lokal geschubst.
Opfer erlitt Prellungen
Der junge Mann erstattete am Sonntag gegen 10 Uhr morgens Anzeige bei der Nationalpolizei, nur wenige Stunden nach dem Vorfall. Laut Polizei erlitt er leichte Verletzungen und Prellungen. Daher wird gegen die mutmaßlichen Angreifer voraussichtlich wegen Körperverletzung ermittelt.
Die Nationalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Sie versucht derzeit, die mutmaßlich beteiligten Sicherheitskräfte zu identifizieren, um sie zu vernehmen und ihre Version der Geschehnisse zu klären.
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