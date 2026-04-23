Wetter auf Mallorca: Der Super-Frühling geht weiter auf der Insel

Der Wetterbericht für Mallorca ist dieser Tage schnell abgearbeitet. Es gibt schlichtweg nur wenige Änderungen. Am Donnerstag wird es im Vergleich zu den vergangenen Tagen ein Ticken kühler. Die Sonne scheint dafür weiterhin.

Obwohl der Wetterradar auf den Balearen wegen Renovierungsarbeiten gerade ausfällt, ist die Prognose des spanischen Wetterdienstes Aemet überraschend präzise. Knapp 30 Grad lautete die Ansage für den Mittwoch, 29 Grad waren es am Ende. In der Sonne ist es mittlerweile schon sommerlich warm. Im Schatten überlegt man dann aber doch, lieber einen Pullover anzuziehen.

Etwas kühler, weiter sonnig

Am Donnerstag werden die Menschen mit kurzen Ärmeln wohl weniger. Die Höchsttemperaturen sinken auf 22 bis vereinzelt 25 Grad. Tendenziell wird es im Süden wärmer als im Norden Mallorcas. Im Osten und besonders im Nordosten tauchen Wolken auf. Es besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit auf ein paar Regentropfen. Auf der restlichen Insel bleibt es sonnig.

Die Wassertemperaturen liegen derzeit bei 18 Grad an den Stränden der Insel. Der Wellengang ist schwach, dafür weht eine steife Brise am Meer. Sonnenuntergang ist um 20.34 Uhr. Erst in den frühen Morgenstunden sinken die Temperaturen in der Inselmitte auf einstellige Werte. An den Küsten bleibt das Thermometer bei 10 Grad stehen.

Um 6.59 Uhr startet die Sonne am Freitag in den Morgen. Machen wir es kurz: Es ändert sich nichts. Viel Sonne, auch im Nordosten, Temperaturen bis zu 24 Grad.

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