Als er versuchte, andere Badegäste zu retten: Deutscher Mallorca-Urlauber stirbt an der Cala Mendia
Der Vorfall ereignete sich am Freitagnachmittag (24.4.)
Ein rund 63 Jahre alter Deutscher ist am Freitag (24.4.) um 15 Uhr am Strand Cala Mendia in Manacor ums Leben gekommen, nachdem er versucht hatte, andere Badegäste zu retten, die im Wasser in Schwierigkeiten geraten waren. Einen entsprechenden Bericht der Online-Zeitung "Crónica Balear" bestätigte ein Sprecher der Nationalpolizei auf MZ-Anfrage.
Laut dem Polizeisprecher befanden sich eine Frau und zwei Männer im Meer. Dabei gerieten sie offenbar in Schwierigkeiten und konnten aus eigener Kraft nicht mehr an Land. Der Strand verfügt noch über keinen Rettungsschwimmerdienst. Daraufhin sprang der Deutsche ins Wasser, um ihr zu helfen. Der "Crónica Balear" zufolge soll der Deutsche in der Heimat Erfahrung als Rettungsschwimmer gesammelt haben soll.
Helfer geriet in Schwierigkeiten
Die anderen Personen schafften es schließlich aus eigener Kraft aus dem Wasser. Kurz darauf geriet der Helfer selbst in große Schwierigkeiten. Mehreren Personen, die laut "Crónica Balear" in der Gegend Stand-up-Paddling betrieben, gelang es, ihn aus dem Wasser zu holen. Augenzeugen riefen den Notruf.
Zunächst trafen Streifen der Nationalpolizei am Unglücksort ein und begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Anschließend kamen Beamte der Lokalpolizei von Manacor sowie Sanitäter hinzu. Rund 40 Minuten lang versuchten die Einsatzkräfte, den Mann wiederzubeleben. Schließlich verstarb er am Strand.
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