Schreckmoment auf dem Meer: Riesige Schlange klettert auf Kajak vor Mallorca

Da gehören Nerven aus Stahl dazu: Eine Gruppe an Kajak-Fahrern hat bei einer Runde vor Mallorca unliebsamen Besuch bekommen. Eine große Schlange näherte sich nicht nur, sondern kletterte sogar auf das Paddelboot. Sowohl Mensch als auch Tier behielten die Ruhe und gingen sich anschließend aus dem Weg.

Der balearische Kajak-erband der Männer machte die Tour rund um die Malgrats-Inseln vor Santa Ponça im Südwesten Mallorcas. Zu dem Aufeinandertreffen kam es beim Cap Negre. Die Wassersportler filmten den Schreckmoment. Im kurzen Video sind Gesprächsfetzen zu hören: "Aber bitte" und "Das ist Spanien, das ist Mallorca".

Die Kajak-Fahrer identifizierten selbst die Schlange. Es handelte sich dabei um eine Hufeisennatter (Hemorrhois hippocrepis). Das Reptil ist nicht giftig, jedoch leicht reizbar und bissig. Auf Mallorca gehört die Natter nicht zu den einheimischen Arten. Anfang der 00er-Jahre wurde die Schlange mit dem Schiffsverkehr auf die Insel gebracht und hat sich seitdem schnell reproduziert. Die Tiere saßen dabei auf Olivenbäumen, die von Andalusien nach Mallorca gebracht wurden. Der Import großer Bäume wurde daraufhin eingeschränkt.

Auf Mallorca werden die Nattern besonders lang

Aus Mangel an Fressfeinden mutieren die Schlangen auf der Insel regelrecht zu Giganten ihrer Gattung und werden länger als anderthalb Meter.

Sie gelten als großes Problem, da sie viele geschützte Echsenarten fressen. Das Umweltministerium versucht seit Jahren, mit Fallen die Schlangen zu fangen. Was sich als schwierig herausstellt, da die Nattern nicht nur an Land schlängeln, sondern auf Nahrungssuche sogar von Insel zu Insel schwimmen.

Die Hoffnung besteht darin, dass heimische Schlangen auf Mallorca die Neuankömmlinge fressen. Das Umweltministerium kommt in der Regel vor lauter Anrufe der Bauern gar nicht hinterher, die Tiere einzufangen und abzuholen.