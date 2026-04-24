"Sind bestimmt betäubt worden": Nächster deutscher Zweithausbesitzer auf Mallorca wird Opfer einer Einbruchserie
Ein Leser hat sich bei der MZ gemeldet und will vor der Diebesbande warnen
Im Südwesten Mallorcas treibt derzeit offenbar eine Diebesbande ihr Unwesen, die es auf Luxusanwesen abgesehen hat. Die Opfer vermuten, dass sie von den Einbrechern betäubt wurden. Die Presseabteilung der Guardia Civil bestätigte der MZ am Freitag (24.4.), dass Ermittlungen laufen.
Ein Leser, der in den Medien Berichte über die Einbruchserie gelesen hatte, kontaktierte die MZ. Unter anderem das "Mallorca Magazin" hatte über eine deutsche Unternehmerin berichtet, die im Schlaf betäubt wurde. "Die Menschen müssen davor gewarnt werden. Mich hat es in der vergangenen Nacht erwischt", so der Mann.
Er kam in der Nacht auf Freitag spät mit seiner Frau heim und ging ins Bett. Als er am nächsten Morgen aufwachte, fehlten 2.000 Euro Bargeld. "Ich vermute, dass wir mit Gas betäubt wurden. Die Diebe waren bestimmt 15 bis 20 Minuten bei uns im Haus. Bei dem Krach, den sie dabei veranstaltet haben müssen, hätten wir eigentlich aufwachen müssen."
Einbrecher schleppten sogar Möbel
Die Einbrecher stiegen über eine Leiter in ein Fenster in etwa drei Metern Höhe ein. "Sie haben es aufgebrochen", sagte der Deutsche. Im Anschluss durchsuchten die Diebe seelenruhig das Haus. "Sie müssen auch mehrfach bei uns im Schlafzimmer gewesen sein."
Besonders seltsam: Die Einbrecher nahmen sich die Zeit, um einen Sessel, der im ersten Stock direkt neben dem Bett stand, ins Ergeschoss zu schaffen. "Sie ließen ihn mitten im Raum stehen. Die Polizei war da und konnte es kaum glauben", sagte der Leser. Die sonderbare Aktion der Diebe erinnert mitunter an den Spielfilm "Die fetten Jahre sind vorbei".
Laut dem Deutschen versuchte die Bande im Anschluss, ins Nachbarhaus einzubrechen. "Die Nachbarin wurde aber wach, als die Diebe bei ihr an der Tür herumbohrten. Die Polizei teilte uns mit, dass die Einbrecher in der Nacht nur 200 Meter entfernt einen weiteren Einbruch vornahmen." Der Zweithaus-Besitzer geht davon aus, in den Tagen zuvor ausspioniert worden zu sein. "Zwei weitere Nachbarn sind auf Dienstreise bzw. im Urlaub. Das sind zu viele Zufälle."
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