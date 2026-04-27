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Deutsche Urlauber umarmt und ausgeraubt: Polizei nimmt Diebespärchen fest

Unter anderem erbeuteten die Täter eine 3.000 Euro teure Halskette

Die Guardia Civil nahm die Diebe fest.

Die Guardia Civil nahm die Diebe fest. / Guardia Civil

Ralf Petzold

Ralf Petzold

Die Guardia Civil hat ein Pärchen festgenommen, das mehrere Mallorca-Urlauber ausgeraubt haben soll. Das geht aus einer am Montag (27.4.) verschickten Pressemitteilung hervor.

Die Diebe aus Osteuropa sollen dabei die Technik des sogenannten "Abrazo amoroso" angewandt haben, sprich der liebevollen Umarmung. Dabei wird jeglicher Vorwand genutzt, um dem Opfer näher zu kommen und physischen Kontakt herzustellen.

Vornehmlich im Südwesten Mallorcas unterwegs

Durch diese Ablenkung können dann Wertsachen entwendet werden. Von der Guardia Civil heißt es, dass auf diese Weise eine deutsche Urlauberin zum Opfer wurde. Die Diebe fragten sie am Strand von Palmanova nach dem Weg und nahmen der Frau eine 3.000 Euro teure Halskette ab.

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Bei einer anderen Gelegenheit bot sich der Mann einem britischen Urlauber als Fotograf an. Während das Opfer posierte, holte die Komplizin die Brieftasche aus dem Rucksack. Insgesamt konnte die Polizei den Tätern sieben Diebstähle in Calvià und Andratx zuordnen. Die Opfer erkannten das Pärchen auf Fotos wieder.

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