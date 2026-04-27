Passagier im Mallorca-Flieger sorgt mit ausgezogenen Schuhen für Ärger

Der Content-Creator Aitortilla hat in den sozialen Netzwerken eine Situation geschildert, die sich während eines Fluges von Madrid nach Mallorca ereignet haben soll. In einem Video prangert er das Verhalten eines Mitreisenden an, der während des Fluges seine Schuhe auszog und damit bei den Passagieren in seiner Umgebung für Unbehagen sorgte. Laut Aitortilla fiel die Szene nicht nur optisch auf – auch der Geruch habe ihn über einen Großteil des Fluges hinweg gestört.

Eine unangenehme Szene an Bord

Auf den veröffentlichten Bildern ist der Passagier mit nackten Füßen zu sehen – ein Verhalten, das kaum unbemerkt blieb. Auch wenn es sich nicht in jedem Fall um einen klaren Regelverstoß handelt, sorgt ein solches Auftreten häufig für Unmut. Gerade auf Flügen, bei denen der Platz begrenzt ist und ein Ausweichen kaum möglich ist, sollte man besondere Rücksicht auf die anderen Passagiere nehmen.

Häufiger als gedacht

Ähnliche Vorfälle gibt es genügend. Bereits 2025 berichtete eine britische Passagierin von einer vergleichbaren Erfahrung auf einem Ryanair-Flug. Sie musste während der Reise einen anhaltenden Geruch ertragen, der von den nackten Füßen eines Mitreisenden ausging – diese ragten sogar unter den Sitz in ihren persönlichen Bereich hinein. Der Vorfall ging viral, nachdem sie entsprechende Bilder veröffentlicht hatte.

In den vergangenen Monaten wurden zudem weitere Zwischenfälle bekannt, die das Verhalten von Flugpassagieren betreffen – von Rauchversuchen an Bord bis hin zum Eindringen in die Privatsphäre anderer Reisender. Selbst prominente Persönlichkeiten äußerten sich dazu: So berichtete ein Mitglied der ehemaligen Girlgroup Destiny’s Child öffentlich, während eines Fluges einen nackten Fuß auf ihrem Sitz vorgefunden zu haben.

Maßnahmen der Fluggesellschaften

Angesichts solcher Vorfälle reagieren einige Airlines inzwischen mit strengeren Regeln. Ryanair sieht beispielsweise Geldstrafen von bis zu 500 Euro bei schwerwiegendem Fehlverhalten vor. Andere Fluggesellschaften gehen noch weiter und verschärfen ihre Vorschriften hinsichtlich Kleidung und Benehmen an Bord. Spirit Airlines etwa führte nach mehreren Zwischenfällen einen strengeren Dresscode ein. Dieser kann unter anderem dazu führen, dass Passagieren ohne Schuhe oder mit Kleidung, die obszöne oder beleidigende Aufdrucke enthält, das Boarding verweigert wird. /rp