Weniger Alkoholkonsum an der Playa? Arte-Doku über den Ballermann im TV

Alles dreht sich um den Alkohol-Konsum an der Playa de Palma in der Reportage "Re: Mallorca und der Alkohol“, die am Montag (27.04.) um 19.40 Uhr auf Arte gezeigt wird. Die Kamerateams des Senders begleiteten im Sommer 2024 unter anderem eine deutsche Polizistin, die im Rahmen einer deutsch-spanischen Polizei-Kooperation zusammen mit ihren spanischen Kollegen an der Strandpromenade patrouilliert. Auch eine legendäre Ballermann-Wirtin, Anwohner oder die Betreiber der Kioske und Bars kommen zu Wort.

Benimmregeln und Alkoholverbot

Im Mittelpunkt steht etwa die Frage, inwieweit die Benimmregeln und das im Jahr 2024 erlassene, aber noch nicht umgesetzte Alkoholverbot am Strand das Ende des „Ballermann-Lifestyles“ bedeuten. "Wie reagieren Touristen, die ihren Urlaub traditionell mit Feiern und Alkohol in Verbindung bringen?", heißt es in der Programmbeschreibung. "Wie erleben Schlagerstars- und Sternchen den Partysommer 2024? Was sagen Gastronomen und Kioskbesitzer, deren Geschäft auf den Partybetrieb angewiesen ist? Und wie gehen Anwohner und Ordnungshüter mit den neuen Regelungen an der Playa um?"

Vielseitiges und überraschendes Bild

Und weiter: "Zwischen Strandgelage, Schinkenstraße und Schlagernacht im Bierkönig zeichnet die Reportage ein vielseitiges und oft überraschendes Bild vom Ballermann im Spätsommer 2024 – zwischen Gesetz und Genuss. Sie lässt hautnah miterleben, wie Alkoholkonsum nicht nur die Urlaubsatmosphäre an der Playa de Palma prägt, sondern auch den Alltag der Menschen, die hier auf Mallorca arbeiten und leben."

Reportage "Re: Mallorca und der Alkohol“: am Montag (27.04.) um 19.40 Uhr auf Arte, oder hier streamen.