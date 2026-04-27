Wetter auf Mallorca: Der Mai startet regnerisch auf der Urlaubsinsel

Das fantastische Frühlingswetter auf Mallorca hat ein Ende. Der spanische Wetterdienst Aemet prognostiziert Regen gen Ende der neuen Woche. Die letzten Tage im April bleiben aber noch schön.

Die Temperaturen sind derzeit lokal stark unterschiedlich auf Mallorca. Die Höchstwerte in der Inselmitte lagen am Sonntag bei 26 Grad, im Sóller-Tal lediglich bei 19 Grad. Wobei es in der Sonne gefühlt wärmer war. Das gleiche Bild nachts: Im Nordosten um Cala Ratjada waren es 14 Grad, in der Tramuntana lagen die Tiefstwerte nahe des Gefrierpunkts:

Zum Wochenstart am Montag ändert sich wenig am Wetter auf Mallorca. Nach einem nebligen Morgen im Flachland scheint mittlerweile die Sonne am blauen Himmel. In den Mittagsstunden weht der Wind am Meer böig. Der Wellengang ist schwach, die Wassertemperaturen liegen an den Stränden bei 18 bis 19 Grad derzeit.

Die Lufttemperaturen erreichen in der Inselmitte erneut ihre Höchstwerte von 25 bis vereinzelt 26 Grad. An den Küsten sind es knapp über 20 Grad. Sonnenuntergang ist derzeit um 20.38 Uhr. Erst in den frühen Morgenstunden sinken die Temperaturen auf einstellige Werte - falls überhaupt.

Saharastaub in der Luft unterwegs

Um 6.54 Uhr startet die Sonne am Dienstag in den Tag. Im Tagesverlauf ziehen ein paar Wolken am Himmel über der Insel auf. Saharastaub schwirrt durch die Luft. Es besteht die geringe Chance auf ein paar Regentropfen am Abend, die die Staubkörner herabspülen würden. Die Temperaturen bleiben konstant.

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Mittwoch und Donnerstag nähern sich die Temperaturen der 30-Grad-Marke. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Die Regenwahrscheinlichkeit bleibt niedrig. Zum Start in den Mai am Freitag regnet es laut Aemet. Die Wahrscheinlichkeit in Palma beziffert der Wetterdienst derzeit auf 75 Prozent. Gut möglich, dass sich die Prognose im Wochenverlauf noch ändert. Auch der Samstag soll grau und regnerisch werden.