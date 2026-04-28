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Mädchen berichtet in Schule auf Mallorca, dass sie seit drei Jahren vergewaltigt wird

Die Polizei nahm den Vater fest. Aufgeflogen war der Fall, als Schulberater bei einer längeren Abwesenheit des Mädchens stutzig wurden

Eine Ermittlerin der Nationalpolizei auf Mallorca.

Eine Ermittlerin der Nationalpolizei auf Mallorca. / Nationalpolizei

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Die Nationalpolizei hat in Manacor einen Mann festgenommen, der beschuldigt wird, seine 16-jährige Tochter über drei Jahre hinweg mehrfach vergewaltigt zu haben. Die Jugendliche erzählte ihren Betreuern in der Schule, dass sie sexuelle Übergriffe erleide. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei vom Dienstag (28.4.) hervor.

Nach Angaben der Polizei war die Minderjährige gerade nach einer längeren Phase der Schulabwesenheit zurückgekehrt, deren Grund nicht wirklich belegt wurde. Als die Schulberater begannen, nachzuforschen und Fragen zu stellen, offenbarte die Jugendliche, was vor sich ging. Ihren Angaben zufolge hatte ihr Vater sie seit mehreren Jahren Missbrauch und sexuellen Übergriffen ausgesetzt.

Will nicht nach Hause zurückkehren

Die Minderjährige sagte, dass sie nicht nach Hause zurückkehren wolle, und bat um Hilfe. Die Schule kontaktierte die auf Familienangelegenheiten spezialisierte Einheit (UFAM) der Polizeidienststelle von Manacor. Die Beamten begaben sich sofort in die Schule und übernahmen die Ermittlungen. Die Minderjährige wurde in ein medizinisches Zentrum begleitet, wo ein Kinderarzt sie vollständig untersuchte. Das Opfer gab an, dass sich die Vorfälle seit drei Jahren in der Familienwohnung wiederholt hätten und dass sie weder ihrer Mutter noch ihren Angehörigen jemals davon erzählt habe.

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Da die Minderjährige nicht in die Familienwohnung zurückkehren wollte, wurde sie in eine Aufnahmeeinrichtung gebracht. Die Polizei nahm den Vater fest.

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