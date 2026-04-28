Tänzerinnen belästigt und mit Flasche auf Türsteher eingeschlagen: Playa de Palma-Partygänger festgenommen

Die Nationalpolizei auf Mallorca hat am Samstag (25.4.) einen Partygänger an der Playa de Palma festgenommen, der mit einer Flasche auf einen Türsteher eingeschlagen haben soll. Zuvor soll er mehrfach eine Tänzerin im Lokal belästigt haben. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei vom Montag hervor.

Um welche Diskothek es sich handelt, ist nicht bekannt. Ein Polizeisprecher meinte auf MZ-Anfrage, dass es weder im Bierkönig noch im Megapark passierte. In Letzterem fand an dem Wochenende das Opening statt.

Schlägerei zwischen Türstehern und Gästen

Der Türsteher des Lokals soll mehrfach eine Gruppe darauf hingewiesen haben, die Tänzerinnen in Ruhe zu lassen. Es kam schließlich zum Streit und einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Einer der Partygänger schnappte sich eine Flasche und schlug dem Türsteher damit ins Gesicht, der eine blutende Wunde davontrug.

Die Türsteher hielten letztlich die Angreifer fest, ehe die Polizei kam. Der Mann, der mit der Flasche zugeschlagen hat, wurde wegen Körperverletzung festgenommen.