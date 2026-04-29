Drama an Obdachlosenunterkunft in Palma: Mann wird von Zaunspitze durchbohrt
Der Vorfall ereignete sich am Mittwochmorgen (29.4.)
Ein 44-Jähriger Mann ist am Mittwoch (29.4.) am Zaun der Obdachlosenunterkunft Ca l’Ardiaca in Palma aufgespießt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 9.10 Uhr. Offenbar war der Mann außerhalb der Öffnungszeiten zu dem Zentrum gekommen und wurde gebeten zu warten. Als er später das Tor geschlossen vorfand, soll er beschlossen haben, die Mauer zu erklimmen.
Aus noch ungeklärter Ursache stürzte er kurz darauf auf den Metallzaun. Dabei bohrte sich eine Eisenspitze in den Brustkorb. Zum Einsatzort wurden die Rettungsdienste gerufen. Den Sanitätern gelang es mit großer Vorsicht, ihn zu befreien und medizinisch zu versorgen. Auch die Feuerwehr von Palma wurde alarmiert, musste letztlich aber nicht eingreifen. Eine Streife der Nationalpolizei war ebenfalls vor Ort.
Schließlich wurde der Mann von den Rettungskräften ins Landeskrankenhaus Son Espases gebracht, wo er auf der Intensivstation aufgenommen wurde.
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