Wetter auf Mallorca: Wann kommt nun der angekündigte Regen?

Die angekündigten Regentage nähern sich Mallorca. Mit dem Start in den Mai soll sich das Wetter auf der Insel verschlechtern. Warnstufen gibt es bislang noch nicht.

Mittwoch geht es erstmal so weiter wie in den vergangenen Tagen. Sonnenschein und für die Jahreszeit hohe Temperaturen. Bis zu 27 Grad sind möglich. Für die Wärme sind Luftmassen aus Afrika verantwortlich, die Saharastaub auf die Insel gebracht haben. Entsprechend diesig wirkt mitunter der Himmel.

Die Wassertemperaturen an den Stränden Mallorcas

Ansonsten glänzen die Wolken durch ihre Abwesenheit. Die Wassertemperaturen an den Stränden Mallorcas sollen laut spanischem Wetterdienst Aemet in dieser Woche die 20-Grad-Marke knacken. Der Wind weht am Meer schwach, Wellen gibt es kaum. Passen Sie beim Baden auf. Noch nicht überall sind die Rettungsschwimmer in die Saison gestartet.

Sonnenuntergang ist um 20.40 Uhr. Die Nacht bleibt bei 11 bis 16 Grad mild oder sogar warm. Sonnenaufgang ist am Donnerstag um 6.51 Uhr.

Früh ist es im Flachland neblig, besonders der Vormittag zeigt sich bewölkt. Am Nachmittag dringen ein paar Sonnenstrahlen zur Insel durch. Die Temperaturen steigen leicht und nähern sich der 30-Grad-Marke.

Langes Wochenende startet mit Regen

Am Freitag ist Feiertag und somit ein langes Wochenende, das bestimmt viele Urlauber auf die Insel zieht. Es droht direkt die Operation Wolke, da bei Regenwetter die Leute Palma aufsuchen.

Die Regenwahrscheinlichkeit beziffert Aemet derzeit auf 90 Prozent. Starke Schauer werden es wohl aber nicht. Die Temperaturen sinken wieder auf etwa 25 Grad.

Am Samstag (2.5.) dürfte es dann auch schon wieder etwas besser werden. Den Vorhersagen zufolge steht ein Sonne-Wolken-Mix bevor, der höchstens mal vereinzelte Schauer bereithält. Die Höchsttemperaturen liegen bei 24 Grad. Auch für Sonntag (3.5.) ist bisher kein Dauerregen angesagt. Stattdessen wechseln sich auch dann die Wolken und die Sonne ab und Niederschläge kommen nur hier und da vor.