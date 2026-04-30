Tödlicher Unfall auf Mallorca: Auto erfasst 65-jährigen Radfahrer

Ein 65 Jahre alter Radfahrer ist am Donnerstagvormittag (30.4.) bei einem Unfall auf der Landstraße zwischen Inca und Muro ums Leben gekommen. Der tödliche Unfall ereignete sich gegen 11 Uhr auf Höhe von Kilometer 2,5 der Ma-3500. Der Mann war dort mit dem Fahrrad unterwegs, als er von einem Auto angefahren wurde. Durch den heftigen Aufprall blieb das Opfer auf dem Asphalt liegen.

40 Minuten um das Leben des Mannes gekämpft

Augenzeugen alarmierten den Rettungsdienst. Bis dieser eintraf, leisteten sie selbst Erste Hilfe. Rund 40 Minuten versuchten die Sanitäter, das Leben des Radfahrers zu retten. Schließlich konnten sie aber nur seinen Tod feststellen. Die Guardia Civil ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Medienberichten zufolge handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen Niederländer.

Abonnieren, um zu lesen