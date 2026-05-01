Ortspolizistin rettet Chihuahua aus brennendem Haus auf Mallorca

Bei einem Brand in einem vierstöckigen Wohnhaus in Palma ist am Dienstag ein kleiner Hund aus einer verrauchten Wohnung gerettet worden. Das geht aus einer Pressemitteilung der Ortspolizei vom Freitag (1.5.) hervor.

Der Einsatz begann um 9.19 Uhr, nachdem in der Einsatzzentrale 092 ein Anruf wegen Rauchentwicklung aus dem Inneren des Gebäudes eingegangen war. Wenige Minuten später trafen Beamte am Einsatzort in der Calle Mussol ein. Sie stellten dichten Rauch fest. Da trotz wiederholten Klingelns und Klopfens niemand öffnete, wurden die Feuerwehr von Palma sowie vorsorglich ein Rettungswagen des 061 alarmiert.

Lautsprecher hatte Brand ausgelöst

Die Feuerwehr verschaffte sich schließlich über ein Fenster Zugang zur Wohnung im Erdgeschoss. Dort löschte sie einen elektrischen Brand, der offenbar von einem Lautsprecher in einem Kleiderschrank ausgegangen war.

Bei der Kontrolle der Wohnung entdeckten die Polizisten in einem stark verrauchten Zimmer einen kleinen Hund. Die Beamten brachten den Chihuahua ins Freie. Die Eigentümer befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Wohnung.

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Zunächst wurde das städtische Tierschutzzentrum CSMPA verständigt. Noch bevor der Hund dorthin gebracht werden konnte, erschien jedoch die Eigentümerin der Wohnung und des Tieres vor Ort und nahm den Hund in ihre Obhut.