Polizei nimmt falsche Anwältin an der Playa de Palma fest
Die Frau gab sich als Familienanwältin aus und zockte einen Mandanten ab
Die Nationalpolizei auf Mallorca hat eine Frau wegen Betrugs festgenommen, die sich an der Playa de Palma als Anwältin ausgab und Mandanten abzockte. Das geht aus einer am Freitag (1.5.) verschickten Pressemitteilung hervor.
Im Februar hatte ein Opfer der falschen Anwältin Anzeige erstattet. Er hatte die Frau als Familienanwältin engagiert und ihr 1.300 Euro bezahlt. Nach der Geldübergabe meldete sich die Frau nie wieder. Der Mann stellte fest, dass sie nicht mal im balearischen Anwaltsregister gelistet war.
Unter falschem Namen gearbeitet
Die Nationalpolizei fand heraus, dass die Frau unter einem falschen Namen arbeitete und nie etwas mit Jura am Hut hatte. Die Beamten machten sie ausfindig und nahmen sie am vergangenen Montag fest.
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