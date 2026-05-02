Nach Wochen voller Sonne: Mallorca steht Wetterumschwung bevor

Wochenlang zeigte sich Mallorca von seiner freundlichsten Seite: viel Sonne, milde Temperaturen und vielerorts schon fast sommerliches Wetter. Nun ist damit vorerst Schluss. Der angekündigte Wetterumschwung erreicht die Balearen – und bringt Regen, Gewitter und eine offizielle Wetterwarnung mit sich.

Für Sonntag (3.4.) wurde auf Mallorca und den Nachbarinseln die Warnstufe Gelb ausgerufen. Nach Angaben des Wetterkanals Meteo de les Illes können die Schauer örtlich kräftig ausfallen. Gerechnet wird mit bis zu 20 Litern pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde.

Sonntag wird nass und gewittrig

Der Himmel zeigt sich am Sonntag stark bewölkt bis bedeckt. Im Tagesverlauf werden Regenfälle und Schauer erwartet, die von Gewittern begleitet sein können.

Die Regenwahrscheinlichkeit ist je nach Region unterschiedlich: In Inca liegt sie bei bis zu 95 Prozent, in Palma bei 80 Prozent. Im Norden, etwa in Pollença, fällt sie mit rund 50 Prozent geringer aus.

An den Temperaturen ändert sich trotz des Wetterumschwungs nur wenig. Die Höchstwerte bleiben bei etwa 20 Grad. In den Bergen der Tramuntana sinken die Tiefstwerte auf rund 9 Grad in der Nacht. Der Wind weht zunächst schwach bis mäßig aus östlicher Richtung und dreht später auf schwachen Südwind. Am Nachmittag sind Küstenbrisen möglich.

Auch der Montag bleibt wechselhaft

Zum Wochenbeginn beruhigt sich die Lage etwas, ganz trocken wird es aber nicht. Am Montag ziehen Wolkenfelder über die Inseln. Vereinzelt kann es zu meist schwachen Niederschlägen kommen, am wahrscheinlichsten in den frühen Morgenstunden und am Nachmittag.

Zudem kann es am Morgen dunstig sein. Die Temperaturen bleiben weitgehend unverändert. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südlicher Richtung.

Heftige Gewitter auf dem Festland

Auf dem spanischen Festland wird die Wetterlage bereits am Samstag deutlich unruhiger. Die staatliche Wetteragentur Aemet erwartet in acht Regionen Gewitter mit Schauern, die örtlich sehr kräftig ausfallen und größere Regenmengen bringen können.

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In Navarra, im Norden Spaniens, gilt am Nachmittag sogar Warnstufe Orange.