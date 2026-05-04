Weiter Regen für Mallorca angekündigt: So ist die Lage am Flughafen Palma

Nach dem heftigen Guss am Sonntagvormittag hat sich das Wetter auf Mallorca beruhigt. Der spanische Wetterdienst Aemet prognostiziert für die neue Woche aber jeden Tag Niederschläge. Der Blick auf den Wetterradar verrät jedoch, dass die Regenwolken am Montag südöstlich der Insel entlangziehen. Derweil bleibt die Lage am Flughafen Mallorca ungewiss.

Laut Aemet liegt die Regenwahrscheinlichkeit am Montagvormittag bei 90 Prozent, am Nachmittag gar bei 100 Prozent. Der Wetterradar zeigt einen grauen Himmel, aber höchstens wenige Tropfen hier und da. Die Regenfront im Südosten zieht weit an der Insel vorbei. Der Wind weht flott aus südwestlicher Richtung.

So ist die Lage am Flughafen Mallorca

Trotz der gerade recht ruhigen Lage ist am Flughafen Mallorca mit einzelnen Verspätungen zu rechnen. Laut Flughafenbetreiber Aena startet beispielsweise der Eurowings-Flug um 8.55 Uhr nach München zehn Minuten später, der Marabu-Flug nach Leipzig um 9.15 Uhr 20 Minuten später und der Tui Fly-Flug nach Hannover um 9.45 Uhr gar mehr als anderthalb Stunden später.

So geht es mit dem Wetter die Woche über weiter

Abgesehen vom grauen Himmel bleiben die Temperaturen am Montag konstant. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 24 Grad. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen im zweistelligen Bereich. Am Dienstag gibt es laut Aemet in Palma eine Regenwahrscheinlichkeit in Höhe von 70 Prozent in Palma. Laut Wetterradar kommt es am Nachmittag zu leichten Schauern bevorzugt in der nördlichen Hälfte Mallorcas.

55 Prozent am Mittwochnachmittag ist in dieser Woche die niedrigste Regenwahrscheinlichkeit laut der derzeitigen Aemet-Prognose. Es dürfte regnen, die Sonne zeigt sich aber auch über einen längeren Zeitraum. Donnerstag und Freitag könnte es dann wieder zu heftigeren Schauern kommen. An den Temperaturen ändert sich im Wochenverlauf nichts.