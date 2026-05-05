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Dacheinsturz in Wohnhaus in Palma: Bewohner dürfen vorerst nicht in ihre Wohnungen zurück

Zu dem Vorfall kam es am Montagnachmittag (4.5.) im Stadtteil Foners

Anwohner vor dem betroffenen Gebäude.

Anwohner vor dem betroffenen Gebäude. / Lorenzo Marina

Xavier Peris

Lorenzo Marina

In einem achtstöckigen Wohnhaus in Palma ist am Montagnachmittag (4.5.) ein Teil des Dachs eingestürzt. Der Vorfall ereignete sich um kurz vor 17 Uhr im Carrer Sant Novici im Stadtteil Foners. Verletzte gab es bei dem Zwischenfall keine. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten aber fest, dass das Gebäude nicht sicher ist. Deshalb wurde die vorsorgliche Evakuierung angeordnet.

Nach Angaben der Stadt sind zwei der drei Blöcke des Wohnkomplexes betroffen. Hier können die Bewohner erst wieder in ihre Wohnungen, wenn notwendige Sicherungsarbeiten durchgeführt worden sind und ein städtisches Gutachten ergibt, dass keine Gefahr mehr besteht. Insgesamt sind die Bewohner von 16 Wohnungen betroffen.

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Alternative Unterkünfte gefunden

Gegen 18.30 Uhr durften die betroffenen Bewohner begleitet von Feuerwehrleuten in ihre Wohnungen, um ihre wichtigsten persönlichen Gegenstände zu holen. Wie die Stadt am Abend mitteilte, haben die Sozialdienste für zehn Personen, die nicht anderweitig unterkommen konnten, eine entsprechende Alternative gefunden.

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