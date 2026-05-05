Gerade erst nach Mallorca gereist: Drei Männer liefern sich blutige Schlägerei in Portitxol
Die Männer sind ohne Gepäck und Unterkunft auf die Insel gekommen. Dann haben sie aufeinander eingeschlagen
Drei Mallorca-Neuankömmlinge haben sich am Samstag (2.5.) eine blutige Schlägerei an der Strandpromenade von Portitxol geliefert. Die Männer gingen mit zerbrochenen Flaschen aufeinander los. Beamte der National- und Ortspolizei Palma nahmen die drei Personen fest.
Ob es sich um Urlauber oder Auswanderer handelt, ist nicht bekannt. Die Männer kamen am Tag zuvor auf Mallorca an, sprachen kein Wort Spanisch und hatten weder Gepäck noch Bleibe. Warum sie sich zerstritten, muss ebenfalls noch ermittelt werden.
Blutende Verletzung am Kopf
Ein Augenzeuge rief die Polizei, als er die Schlägerei am Morgen sah. Die Beamten trennten die Streithähne und riefen einen Krankenwagen. Einer der Männer hatte eine blutende Schnittwunde am Kopf, ein anderer eine aufgeplatzte Lippe und der Dritte blutende Knöchel von Fausthieben.
Ein Angehöriger erschien vor Ort und fungierte als Übersetzer. Aufklären konnte er die Sachlage aber auch nicht.
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