Warnstufe Gelb: Das Regenwetter auf Mallorca ist noch lange nicht vorbei

Das wechselhafte Wetter auf Mallorca hält die Woche über weiter an. Der spanische Wetterdienst Aemet hat für den Mittwoch (6.5.) nun die Warnstufe Gelb ausgegeben. Auch an den Tagen danach kann es immer wieder zu Schauern kommen. Ein paar Sonnenstrahlen dringen aber auch durch.

Die Warnstufe gilt im Süden und in der Inselmitte von 12 bis 18 Uhr. 20 Liter pro Quadratmeter Niederschlag sollen binnen einer Stunde möglich sein. Beim Blick auf das Wetterradar fällt es jedoch schwer, Regenwolken zu entdecken. Falls ein paar Tropfen fallen, dann am ehesten in der Inselmitte.

Der Regen kommt von Süden

Ansonsten wird der Morgen neblig. Zu den Schauern könnten sich Gewitter gesellen. Der Wind weht schwach aus wechselnder Richtung, an den Küsten etwas flotter. An den Temperaturen ändert sich im Vergleich zu den vergangenen Tagen wenig. Es bleibt bei bis zu 23 Grad angenehm.

Sonnenuntergang ist um 20.47 Uhr. Die Tiefstwerte in der Nacht bleiben bei 10 bis 14 Grad im zweistelligen Bereich. Um 6.43 Uhr geht am Donnerstag die Sonne dann wieder auf.

Am Vormittag scheint sie noch kräftig. Im Tagesverlauf kommen immer mehr Wolken am Himmel hinzu, ehe es gen Abend gänzlich zuzieht. Dann wird es auch im Süden Mallorcas regnen. Aemet beziffert die Regenwahrscheinlichkeit in Palma auf 80 Prozent, in Alcúdia liegt sie bei lediglich 30 Prozent. Die Temperaturen bleiben konstant.

Am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Am Nachmittag ziehen dicke Regenwolken vom Süden über die Insel und sorgen für stärkere Schauer. Wahrscheinlich spülen sie auch Saharastaub herab, der in der Luft umherschwirrt. Die Temperaturen sinken leicht auf 22 Grad.

Verwandte nachrichten

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Auch am Wochenende sinkt die Regenwahrscheinlichkeit noch nicht auf null. Samstag sind Schauer wahrscheinlich, Sonntag bleibt es eher trocken.