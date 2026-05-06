Bei Party ausgerastet: Britischer Mallorca-Urlauber zerschlägt Glasscheibe und stirbt
Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden des Mittwoch (6.5.)
Ein 35 Jahre alter britischer Urlauber ist am Mittwoch (6.5.) in der Gemeinde Santa Margalida ums Leben gekommen. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, ereignete sich das Unglück in den frühen Morgenstunden in einer Ferienwohnung, in der eine Party stattfand.
Gegen 7.30 Uhr gingen bei der Einsatzzentrale der Guardia Civil und beim Rettungsdienst 061 Meldungen ein, dass sich dort ein Mann in sehr ernstem Zustand befinde. Er habe schwere Schnittverletzungen am Brustkorb und an anderen Körperstellen erlitten, nachdem er sich an einer Glasscheibe gestoßen habe. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, konnten sie nur noch den Tod des Mannes feststellen.
Gegen Wände und Fenster geschlagen
Zeugenaussagen zufolge soll der Mann während der Party viel Alkohol konsumiert haben. Schließlich habe er angefangen, im aufgebrachten Zustand gegen Wände und Fenster zu schlagen. Dabei zog er sich die tödlichen Schnittverletzungen zu. In anderen Berichten heißt es, der Mann habe versucht, durch die Glasscheibe hindurchzugehen, als diese brach und ihn tötete. Die Guardia Civil ermittelt die genauen Umstände. Eine Autopsie soll die Todesursache klären.
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