"Kann man eine Insel kaputt lieben?": 3sat zeigt Doku "Wer rettet Mallorca?"

Die Erstausstrahlung war im Juni 2025, nun läuft die Doku erneut im Fernsehen: Wer die Insel, ihre Schönheit, aber auch ihre Probleme im Fernsehen sehen will, sollte am Mittwoch (6.5.) um 21 Uhr 3sat einschalten. Dann läuft "Wer rettet Mallorca?". Hier der Trailer, der einen Vorgeschmack gibt:

Wer zum Sendetermin schon verplant ist, muss nicht verzweifeln. Die Insel-Doku gibt es nach wie vor auch in der ARD-Mediathek, dafür hier klicken. Dort steht sie noch bis zum 11. Oktober zur Verfügung.

Darum geht's

In der Ankündigung der Doku wird zunächst die Frage gestellt: "Kann man eine Insel kaputt lieben?" Mallorca drohe dies tatsächlich. Diese Erfahrung hat ARD-Spanien-Korrespondent Sebastian Kisters gemacht.

"Mit Protesten wie 'Euer Luxus ist unser Elend' fordern Bürgerinitiativen in Palma die Touristen auf, diesen Sommer zu Hause zu bleiben – und meinen auch die mehr als vier Millionen Deutschen, die jedes Jahr anreisen. Verrückt, denkt Sebastian Kisters. Noch 2020, während der Corona-Pandemie, sagten ihm Einheimische, ohne Touristen würde Mallorca sterben. Jetzt sind es wieder zu viele", liest man in der Ankündigung weiter.

Manu Mielniezuk

Grenzen setzen

Über mehrere Monate hat Kisters auf der Insel recherchiert und dabei einiges gelernt: "Vom Wasserverbrauch bis zu explodierenden Mieten – ausgerechnet die Luxus-Urlauber schaden der Insel mehr als der oft verpönte Ballermann-Tourist", wie es in der Ankündigung der Sendung heißt. Sein Fazit: "Egal, ob 'Bierkönig' oder Finca: Wer die Insel retten will, muss der Mallorca-Liebe Grenzen setzen."

Es ist nicht die einzige Mallorca-Sendung, die dieser Tage im Fernsehen zu sehen ist. Auf KabelEins läuft sonntags weiterhin "Zwischen Meer & Maloche: Arbeiten, wo andere Urlaub machen". Mit dabei sind Daniel und Marion Pfaff und Don Francis, der sich in Lloret de Mar einen Namen gemacht hatte.

Ab dem 12. Mai ist zudem Mallorca-Auswanderin Caro Robens zu sehen, in dem neuen Format "The Hunt", das allerdings in Bulgarien gedreht wurde.