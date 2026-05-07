Fahrradunfall auf Mallorca: Autofahrer erfasst vier minderjährige Radfahrer in Marratxí

Dieser Unfall auf Mallorca ist noch einigermaßen glimpflich ausgegangen: Vier Radfahrer sind am Mittwochmittag (6.5.) auf der alten Landstraße von Palma nach Bunyola von einem Auto erfasst und verletzt worden. Nach Informationen des "Diario de Mallorca" erlitten die Betroffenen verschiedene Prellungen und Schürfwunden; nach derzeitigem Stand besteht bei keinem von ihnen Lebensgefahr.

Mehrere Rettungswagen sowie Streifen der Ortspolizei und der Guardia Civil rückten zum Unfallort in der Gemeinde Marratxí aus und regelten den Verkehr in dem Bereich.

Radfahrer waren minderjährig

Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr bei Kilometer 8,5 der Straße MA-2031 in der Nähe der Müllverbrennungsanlage Son Reus. Ein Auto war wohl aus einem Feldweg auf die Landstraße eingebogen, ohne auf den Verkehr zu achten.

Dabei prallte das Fahrzeug frontal gegen die vier Radfahrer, die offenbar als Gruppe von rund zehn Radlern unterwegs waren. Mehrere Notrufe alarmierten die Rettungskräfte, die sofort ausrückten. Wie die Online-Zeitung "Crónica Balear" berichtet, handelt es sich bei allen Radfahrern um Minderjährige zwischen 15 und 17 Jahren.

Weitere folgenschwere Unfälle im Frühjahr

Die Sanitäter stellten fest, dass die vier Radfahrer nur leichte Verletzungen erlitten hatten. Der Fahrer des Wagens blieb unverletzt, ein Alkoholtest bei ihm fiel negativ aus.

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In den zurückliegenden Wochen hatten sich auf Mallorca mehrere tödliche Fahrradunfälle ereignet. So kam unter anderem ein 65-jähriger Radsporturlauber auf der Landstraße von Inca nach Muro ums Leben, eine 40-jährige Polin stürzte mit dem Rennrad auf der Straße von Sa Calobra einen Abhang hinunter und starb.

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