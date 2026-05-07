Tödlicher Unfall auf Mallorca: 27-Jähriger liegt stundenlang unentdeckt im Auto

Die Guardia Civil hat am Donnerstag (7.5.) an einer Ausfahrt der Andratx-Autobahn, vor dem Genova-Tunnel Richtung Palma, die Leiche eines 27 Jahre alten Mannes in einem Auto gefunden. Offenbar hatte der Mann bereits Stunden zuvor einen Verkehrsunfall erlitten.

Der Fund ereignete sich gegen 11.30 Uhr auf Höhe von Kilometer 5 der Ma-1. Die Ermittler gehen davon aus, dass der junge Mann bereits Stunden zuvor verunglückt war. Das Opfer soll nach links von der Fahrbahn abgekommen sein. Anschließend überschlug sich das Auto offenbar mehrfach und kam schließlich in einem Bereich zum Liegen, der von der Straße aus nicht sichtbar war. Deshalb hatte offenbar zuvor kein anderer Fahrer den Unfall gemeldet.

Guardia Civil ermittelt

Die Ermittler versuchen nun zu klären, wie es zu dem tödlichen Unfall kam. Die Leiche soll obduziert werden. /pss