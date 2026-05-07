Warnstufe Orange: Heftige Schauer am Donnerstag auf Mallorca erwartet

Am Donnerstag (7.5.) soll das Wetter auf Mallorca richtig ungemütlich werden. Der spanische Wetterdienst Aemet hat am Morgen die Warnstufe kurzfristig erhöht. Denn auch der Wetterradar zeigt einen heftigen Guss, der über Stunden andauern könnte.

Die Warnstufe Gelb gilt inselweit. Blieb in einer ersten Prognose der Westen noch verschont, gilt nun auch dort Regenwarnung. Von 12 bis 24 Uhr sollen 20 Liter Niederschlag pro Stunde und bis zu 60 Liter binnen zwölf Stunden fallen. Im Süden um Palma gilt nun im gleichen Zeitraum die Warnstufe Orange. Hier sollen es 30 Liter pro Stunde Niederschlag sein.

Laut Wetterradar erreichen die Regenwolken gegen 14 Uhr die Insel vom Süden aus und breiten sich schnell über der ganzen Insel aus - auch der Westen ist betroffen. Bis in die frühen Morgenstunden halten die Schauer mit lediglich kurzen Unterbrechungen an. Wanderungen oder Radtouren am Nachmittag sind keine gute Idee. Auch Gewitter sind möglich.

Dazu weht ein mäßiger Wind aus nordöstlicher Richtung. Die Temperaturen sinken im Vergleich zu den vergangenen Tagen. Die Höchsttemperaturen liegen knapp über der 20-Grad-Marke. Die Nacht bleibt bei 11 bis 13 Grad mild.

Erst wechselhaft, dann frühsommerlich

Am Freitag geht es wechselhaft weiter. Mal scheint die Sonne, mal regnet es, mal ist es nur bewölkt. Die Temperaturen bleiben konstant.

Das Wochenende bleibt tendenziell trocken, wobei besonders am Samstag noch ein paar letzte Zweifel bestehen. Der Himmel ist jedenfalls bedeckt, am Sonntag scheint die Sonne. Die Temperaturen starten einen Aufwärtstrend. Die Höchstwerte am Sonntag liegen zwischen 22 Grad im Süden bis 27 Grad im Norden Mallorcas.

In der neuen Woche wird es dann frühsommerlich. Die Temperaturen nähern sich der 30-Grad-Marke und es wird sonnig. Die Strände füllen sich dann wieder.