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Großbrand in der Nähe der Playa de Palma: Hier brennen drei Reisebusse aus

Der Vorfall ereignete sich gegen 21.30 Uhr in einem Depot im Gewerbegebiet Son Oms

Großbrand in der Nähe der Playa de Palma: Hier fackeln Reisebusse ab

Großbrand in der Nähe der Playa de Palma: Hier fackeln Reisebusse ab

Felix Stadtlander

Patrick Schirmer Sastre

Patrick Schirmer Sastre

Im Gewerbegebiet Son Oms in der Nähe der Playa de Palma ist es am Donnerstagabend (7.5.) zu einem Großbrand gekommen. Wie die Feuerwehr gegenüber der MZ bestätigte, brannten gegen 21.30 Uhr drei Reisebusse in einem Depot aus. Mehrere Einsatzwagen der Feuerwehr von Palma bekämpften die Flammen vor Ort. Zu den Hintergründen – etwa, ob der Brand absichtlich gelegt wurde – war am Freitagmorgen noch nichts bekannt.

Wenige Stunden später kam es erneut zu einem Brand in Son Oms. Gegen 1.30 Uhr brannte laut Feuerwehr ein Auto ab. Ob die beiden Vorfälle in einem Zusammenhang stehen, ist noch nicht bekannt.

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