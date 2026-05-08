Großbrand in der Nähe der Playa de Palma: Hier brennen drei Reisebusse aus
Der Vorfall ereignete sich gegen 21.30 Uhr in einem Depot im Gewerbegebiet Son Oms
Im Gewerbegebiet Son Oms in der Nähe der Playa de Palma ist es am Donnerstagabend (7.5.) zu einem Großbrand gekommen. Wie die Feuerwehr gegenüber der MZ bestätigte, brannten gegen 21.30 Uhr drei Reisebusse in einem Depot aus. Mehrere Einsatzwagen der Feuerwehr von Palma bekämpften die Flammen vor Ort. Zu den Hintergründen – etwa, ob der Brand absichtlich gelegt wurde – war am Freitagmorgen noch nichts bekannt.
Wenige Stunden später kam es erneut zu einem Brand in Son Oms. Gegen 1.30 Uhr brannte laut Feuerwehr ein Auto ab. Ob die beiden Vorfälle in einem Zusammenhang stehen, ist noch nicht bekannt.
- Betrug auf Mallorca: Urlauber benutzen TIB-Überlandbusse vermehrt mit Fahrkarten von Residenten
- Autofahrer aufgepasst: Diese Straßen sind wegen des Ironman 70.3 auf Mallorca gesperrt
- Warnstufe Orange: Heftige Schauer am Donnerstag auf Mallorca erwartet
- Nach dem Tod von Mallorca-Urlauber bei einer Hausparty: Gestorbener Brite als TV-Star Jake Hall identifiziert
- Bei Party ausgerastet: Britischer Mallorca-Urlauber zerschlägt Glasscheibe und stirbt
- Tödlicher Unfall auf Mallorca: 27-Jähriger liegt stundenlang unentdeckt im Auto
- Verkehrschaos auf Mallorca: Immer mehr Gemeinden schaffen Parkplätze, auf denen Urlauber nicht parken dürfen
- Im rosafarbenen Kleid und engsten Familienkreis: So war die Traumhochzeit von Schauspielerin Christine Neubauer und José Campos auf Mallorca