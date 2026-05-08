Nach dem Regenguss auf Mallorca: Jetzt startet der Frühsommer
Das sind die Wetteraussichten für das Wochenende und den Start in die neue Woche
Die Warnstufen wegen Starkregens sind auf Mallorca ausgelaufen. Letztlich schüttete es nicht so heftig auf der Insel wie erwartet. Laut dem spanischen Wetterdienst Aemet fielen in Manacor bis 21 Uhr 15 Liter pro Quadratmeter. Laut der Plattform Meteo de les Illes kamen in der Nacht nur wenige Tropfen hinzu. Zum Start ins Wochenende bleibt es wechselhaft. Ab Sonntag wird das Wetter auf Mallorca frühsommerlich.
Für den Freitag zeigt die Aemet-Wetterkarte graue Regenwolken an. Auch der Wetterradar meldet einen bewölkten Himmel, es bleibt aber lange trocken. Erst ab 14 bis 15 Uhr zieht eine Regenfront über die Insel. Die Ostküste Mallorcas könnte davon verschont bleiben. Am Abend kommt die Sonne raus.
Die Höchsttemperaturen liegen um die 20-Grad-Marke, ein Pullover ist wohl angebracht. Die Nacht bleibt bei 11 bis 14 Grad mild.
So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca
Der Samstag startet grau. Zudem schwirrt Saharastaub in der Luft umher. Dadurch wird es immerhin zwei bis drei Grad wärmer als am Freitag. Ab Mittag sind immer wieder kräftige Schauer mit Unterbrechungen möglich. Die regnen folglich die Staubkörner herab.
Für den Sonntag können Pläne geschmiedet werden: Radfahren, Wandern oder an den Strand? Das Wetter setzt keine Grenzen. Es werden 22 (Süden) bis 27 (Norden) Grad. Die Sonne scheint bei wenigen Wolken. Die Wassertemperaturen knacken an den Stränden die 20-Grad-Marke. Der Wind weht an den Küsten jedoch zügig und es herrscht Wellengang.
Sonne und 27 Grad in der neuen Woche
In der neuen Woche werden es nicht nur punktuell im Norden 27 Grad. Das warme Wetter pegelt sich langsam ein. Ab und an ziehen zwar ein paar Wolken am Himmel entlang. Regenschauer sind aber nach derzeitigem Stand nicht vorhergesehen. Es fehlt nicht mehr viel und die Insel schaltet in den Sommermodus.
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