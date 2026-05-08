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Protest gegen Marineland: Tierschützer fordern Ende der Delfinshows auf Mallorca

Die Organisation Satya Animal ruft für Samstag zu einer Kundgebung in Costa d'en Blanes auf und kritisiert die Haltung von Delfinen und anderen Tieren

Delfin im Marineland.

Delfin im Marineland. / Sebastià Terrassa

Redaktion DM

Redaktion DM

Die Tierschutzorganisation Satya Animal hat für Samstag (9.5.) um 10 Uhr eine Kundgebung vor dem Delfinarium Marineland in Costa d'en Blanes (Gemeinde Calvià) angekündigt. Mit der Aktion will die Organisation auf die aus ihrer Sicht vorherrschende "Gefangenschaft" von Delfinen und anderen Tieren in der Anlage aufmerksam machen.

Der Protest ist Teil der internationalen Kampagne "Empty The Tanks", die sich gegen die Haltung und Nutzung von Walen und Delfinen für Shows und Unterhaltungsangebote richtet. Satya Animal plant nach eigenen Angaben eine Performance vor dem Park, um auf die Lebensbedingungen der Tiere in solchen Einrichtungen hinzuweisen.

Die Organisation kritisiert insbesondere den Einsatz von Delfinen und anderen Tieren als touristische Attraktion. Sie fordert ein Umdenken hin zu Freizeitangeboten, die ohne die Ausstellung und Nutzung wildlebender Tiere auskommen.

Seit Jahren in der Kritik

Marineland Mallorca steht seit Jahren in der Kritik von Tierschutzgruppen. Diese bemängeln die Delfinshows und die Bedingungen, unter denen die Tiere in der Anlage gehalten werden. Zu den jüngeren Vorfällen, die Proteste auslösten, zählen der Tod des Delfins Aitami sowie ein Zwischenfall im Jahr 2023, bei dem während einer Show ein Seelöwe in den Bereich einer Tierpflegerin fiel.

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Die Kundgebung in Calvià findet im Rahmen eines internationalen Aktionstags gegen Delfinarien statt.

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