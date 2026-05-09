Peguera, Palmanova oder Santa Ponça: Hier können Sie in Echtzeit sehen, wie viele Leute an den Stränden Mallorcas sind

Die Gemeinde Calvià hat ein neues Überwachungsportal für sechs Strände eingeführt. Auf der Website können Urlauber wie Residenten auf Mallorca nützliche Informationen erfahren. So zum Beispiel die Wassertemperaturen, den Wellengang oder wie viele Personen sich gerade an der Playa sonnen. Das geht aus einer am Samstag (9.5.) verschickten Pressemitteilung hervor.

Die Daten werden alle zehn Minuten aktualisiert. Die Überwachung gab es bereits im vergangenen Jahr, nun sind die Informationen aber öffentlich zugänglich. Konkret werden die Daten von sechs Stränden in Santa Ponça, Peguera, Magaluf und Palmanova gesammelt: Playa de Santa Ponça, Playa de Magaluf, Playa de Gran de Torà, Playa de Son Maties, Playa de na Nadala und Playa des Carregador.

pH-Wert oder Wassertemperatur erfahren

Auf der Website wird die Zahl der Badegäste angezeigt, die sich gerade im Sand oder im Wasser befindet. Jeder Strand hat eine Höchstanzahl an Besuchern. Der Computer spuckt aus, zu wie vielen Prozent diese gerade erreicht wird.

Die Gemeinde Calvià will in den kommenden Wochen zudem Bojen installieren, die weitere Daten sammeln, darunter den Wellengang, den pH-Wert, die Wassertemperatur oder die Reinheit des Wassers.

In Sachen Auslastung erreichte keiner der Strände im vergangenen Jahr die Hälfte der erlaubten Personenanzahl. Die höchste Prozentzahl wurde mit 49,8 Prozent am 24. August am Strand Son Maties erreicht. In Magaluf waren es höchstens 27,58 Prozent am 30. Juli. "Das widerspricht, dass es eine Massifizierung an den Stränden gibt", schreibt die Pressemitteilung.

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Warten auf Qualitätssiegel

Zuletzt arbeitet die Gemeinde Calvià daraufhin, dass 15 Strände mit dem Gütesiegel "Q de calidad" ausgezeichnet werden. Dafür werden die Playas einer Überprüfung nach internationalen Standards unterzogen.