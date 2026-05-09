Spontan Warnstufe Gelb ausgegeben: Das Wetter auf Mallorca wird nochmal ungemütlich

Das Wetter auf Mallorca ist in diesen Tagen äußerst unbeständig. Den Wetterdiensten fällt eine zuverlässige Vorhersage schwer. Der Wetterradar zeigte mitunter Sonnenschein an, obwohl es in Strömen regnete. Nun hat der spanische Wetterdienst Aemet für den Samstag (9.5.) spontan die Warnstufe Gelb ausgegeben. Das Unwetter könnte jedoch an der Insel vorbeiziehen.

Die Warnstufe Gelb gilt inselweit bis 16 Uhr. Sie warnt vor Starkregen mit bis zu 20 Litern Niederschlag pro Stunde und Gewitter. Zudem gilt an der Süd- und Ostküste die Warnstufe Gelb, die vor hohem Wellengang warnt. Bis zu drei Meter hoch sollen die Wellen werden.

Der Wetterradar zeigt an, wie die Gewitterwolken am Mittag Mallorca vom Südwesten aus erreichen. Allerdings ziehen sie an der Westküste vorbei. Es ist möglich, dass das Unwetter über dem Meer herabgeht und die Insel weniger stark betrifft.

Auch nach den Warnstufen sind den Tag über bis in die Nacht Schauer möglich. Die Temperaturen sinken und sind im Vergleich zu den vergangenen Tagen recht niedrig. Die Höchstwerte liegen mitunter unter der 20-Grad-Marke. Eine lange Hose und ein Pullover sind eine Überlegung wert. Die Nacht bleibt bei zweistelligen Werten mild.

Sonnenschein und steigende Temperaturen

Ab Sonntag wird das Wetter auf Mallorca vorerst besser. Die Sonne scheint den ganzen Tag und nur wenige Wolken ziehen am Himmel entlang. Die Temperaturen steigen spürbar und erreichen im Norden der Insel 25 Grad. Im Süden bleibt es bei 21 bis 22 Grad etwas kühler. Die Wassertemperaturen an den Stränden liegen bei 20 Grad. Es ist mit Wellengang zu rechnen.

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In der neuen Woche geht es schön weiter. Die Temperaturen klettern auf bis zu 27 Grad. Schon für das nächste Wochenende prognostiziert Aemet jedoch den nächsten Wetterumschwung. Es wird wieder spürbar kälter und die Regenwahrscheinlichkeit steigt.